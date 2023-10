Deuil dans le mouvement sportif béninois : Roger Zounon et El Rego cassent leur pipe

Vues : 5

Les regrettés El Rego et Roger Zounon

Deux acteurs du sport béninois ne sont plus de ce monde. Il s’agit dans un premier temps, du patriarche, El Rego, de la famille de la boxe, et de Roger Zounon, secrétaire général du Comex de la Fédération Béninoise de Cyclisme (FBC), dans un second temps. En effet, c’est dans la nuit du mardi au mercredi 11 octobre 2023, que l’ex-président de la Ligue Atlantique-Littoral de Boxe a rejoint la félicité éternelle. Grand acteur et amoureux du Noble Art, Théophile Do Rego, alias ”El Rego” a, de son vivant, aidé plusieurs pugilistes béninois à construire leur carrière. Eloigné des instants qu’il partageait avec les anciens et les jeunes dès qu’il se retrouve avec eux sur les événements du noble art, El Rego, un des grands artistes musiciens que le Bénin ait connus dans les années 1960 avec le groupe Poly Rythmo s’en est allé à l’âge de 86 ans.

Le mouvement sportif n’ayant pas encore digéré cette disparition que dans la journée, il a appris le rappel au créateur d’un autre membre. Cette fois-ci, c’est Roger Zounon, secrétaire général de l’instance dirigeante du vélo béninois s’en est allé. La semaine dernière seulement, précisément le jeudi 05 Octobre dernier, il était aux côtés de autres membres du Comité exécutif de la fédération lors de la remise de vélos à Savè. Les circonstances de son décès ne sont encore exposées. Réagissant à cette lourde perte pour le cyclisme béninois, le président de la fédération, Romuald Hazoumè, a laissé lire tout triste « nous présentons nos sincères condoléances à sa famille biologique, ses enfants et tous ses amis. Le cyclisme a perdu un de ses sages ». L’organisateur adjoint du Comité exécutif de la Fédération béninoise de Cyclisme, Brunos Wotto, a également réagi à cette information qui fait froid dans le dos. «Ensemble avec lui, tu te rappelles, on a fait la route et on l’a aidé le soir du retour à prendre un Zem pour sa maison. C’était la dernière fois je le voyais. La vie et la mort se côtoient. Que la lumière soit sur sa famille, afin qu’elle puisse surmonter la douleur et le vide que va générer cette absence (du désormais papa, grand frère, collaborateur, pour certains et ex-SG pour la FBC) », a-t-il fait lire.

Anselme HOUENOUKPO