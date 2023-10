Démission du ministre Oswald Homéky: Wilfried Houngbédji évoque les raisons et la position de Talon

Vues : 219

Wilfried Houngbédji, porte-parole du gouvernement

A la faveur de sa rencontre hebdomadaire d’échange avec la presse, qui a eu lieu le vendredi 13 octobre 2023 au siège de Bénin Intelligent, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a révélé les vraies raisons du départ du ministre des Sports, Oswald Homéky. De ses explications, il est à retenir que sa démission est liée à sa récente déclaration sur la candidature d’Olivier Boko pour la présidentielle de 2026. Il avait déclaré qu’« Olivier Boko est le mieux préparé de nous tous. S’il se présente, toutes les autres ambitions devront s’éclipser. En toute sincérité, il est celui dont la candidature rassemblera aisément toutes les tendances au sein de la mouvance et même en dehors ». Mais, à l’issue du Conseil des ministres du jeudi 5 octobre dernier, le Chef de l’Etat, lui a fait observer les risques liés à sa position affichée. « Il a été interpelé par le président de la République sur une certaine attitude politique qui jure avec l’esprit de la réforme du système partisan », a justifié Wilfried Léandre Houngbédji. Le porte-parole du gouvernement explique que la réforme du système partisan voudrait que ce soit les partis politiques qui seront au cœur de l’animation de la vie politique et que les individus ne supplantent plus les partis politiques. C’est pourquoi, selon ses dires, la position personnelle que le ministre Homéky a prise est, « apparue comme étant en déphasage avec l’esprit de la réforme du système partisan ». « Le chef de l’Etat l’a interpelé et lui a dit d’éviter cela à l’avenir parce que cela mettrait à mal à terme cette réforme. Le ministre a considéré qu’il pouvait défendre sa position et c’est la raison pour laquelle il a demandé à être libéré de ses fonctions », dit-il. Et le chef de l’Etat a accepté.

Alban TCHALLA