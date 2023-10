Soutenance de thèse de doctorat sur l’intégration des ressortissants Libanais au Benin: Hachem HUSSEIN MOHAMED jugé digne du grade de docteur

Vues : 56

Après trois années de recherche effectuée au sein du Laboratoire de recherches socio-anthropologiques sur les systèmes organisés et les mobilités (LASMO) de l’Université d’Abomey-Calavi, Hachem HUSSEIN MOHAMED a décroché son grade de docteur. C’était dans la matinée du jeudi 12 octobre 2023, qu’il a soutenu sa thèse de doctorat en sociologie du développement à l’école doctorale pluridisciplinaire espaces, cultures et développement, devant un jury international qui l’a jugé digne du grade de docteur de l’université d’Abomey-calavi, après l’avoir évalué publiquement.

La thèse soulève le problème de l’adaptation des Libanais dans la société béninoise

Le jury unanime sur la qualité du mémoire de thèse de l’impétrant

Hachem Hussein Mohamed reçoit les félicitations de son directeur de thèse, Prof Aboubakari Imorou

Ce que vous devriez savoir : Mention très honorable. Telle est la décision du jury qui décerne le grade de docteur de l’université d’Abomey-calavi à Hachem HUSSEIN MOHAMED, qui a effectué ses recherches sous la direction du Professeur Abou-Bakari IMOROU, Professeur Titulaire, Université d’Abomey-Calavi (Bénin). D’origine libanaise et après plus d’une vingtaine d’années au Bénin, Hachem Hussein Mohamed a pu constater des problèmes d’intégration des Libanais, surtout au niveau culturel, éducatif, politique etc. Et ce, malgré que le Bénin bénéficie d’un climat sociopolitique stable qui attire plusieurs communautés étrangères dont les Libanais. Par contre, en Côte d’Ivoire, selon les explications de l’impétrant, l’intégration des Libanais est une réalité. C’est pourquoi, en menant donc ses recherches sur le thème : « Dynamiques sociales et économiques liées à l’intégration des ressortissants Libanais au Benin », il a cherché à analyser les facteurs explicatifs de la faible intégration sociale, culturelle et économique de cette communauté.

Hachem Hussein Mohamed lors de sa présentation

Que retenir de la thèse défendue : C’est un travail qui s’est appesanti sur les relations entre les populations béninoises et celles libanaises vivant au Bénin. Dans son travail de recherche scientifique, l’impétrant Hachem HUSSEIN MOHAMED a abouti à la conclusion selon laquelle, le niveau de participation des Libanais aux activités sociales, culturelles et économiques s’explique par leur niveau d’intégration aux espaces locaux de sociabilité, l’appréciation que les Libanais se font de la qualité des services sociaux de base traduit leur propension à sortir du pays pour des besoins de santé et d’éducation. « La faible intégration des Libanais au Bénin est fonction des difficultés qu’ils ont à intégrer les sphères de décision, surtout dans la sphère économique dans laquelle ils excellent », a-t-il expliqué. La thèse défendue par l’impétrant montre que la résolution de la faible intégration des Libanais au Bénin, passe par une meilleure participation de ces derniers aux prises de décisions dans les activités sociales, culturelles et économiques qu’offrent les différents espaces d’accueil. C’est pourquoi, il a précisé que la thèse soulève aussi le problème de l’adaptation des Libanais dans la société béninoise. Il trouve qu’à ce niveau, c’est la méfiance des deux côtés. « Si on veut développer un pays réellement et amener les étrangers à intégrer la société, on doit prendre les étrangers pas seulement comme des opérateurs économiques, mais des membres et ils se sentiront comme ceux de la société locale », a déclaré le nouveau docteur, espérant que les relations entre les deux pays vont se renforcer dans les prochaines années.

Photo d’ensemble des membres du jury avec le nouveau docteur, Hachem Hussein Mohamed

Que dit le jury : A la suite de la présentation de l’impétrant, le jury international de cinq membres, présidé par le Professeur titulaire Cyriaque Ahodékon, a fait différentes observations pour l’amélioration de la qualité de la recherche de Hachem HUSSEIN MOHAMED. Pour le jury en effet, le sujet choisi par l’impétrant est pertinent et d’intérêt social et scientifique. Les analyses faites par le candidat sont adaptées à la nature du corpus, a noté le jury international qui a aussi remarqué que l’impétrant a présenté un document facile à lire. En partant de la qualité de cette thèse, le Professeur Cyriaque Ahodékon, président du jury de soutenance, pense qu’on peut corriger un certain nombre de choses dans les politiques publiques. Il a aussi apprécié ce travail qui relève d’un fait purement social. « Les résultats empiriques sont très satisfaisants, les techniques et outils sont bien appropriés », ont fait remarquer avec force les examinateurs du jury, notamment le Professeur Charles Lambert Babadjidé qui a d’ailleurs noté une rareté de fautes dans le document de mémoire présenté par Hachem HUSSEIN MOHAMED. L’Examinateur, Dr Yentougle Moutore a aussi félicité l’impétrant. Car la rédaction de la thèse de l’impétrant est un travail de qualité et il a tenu compte des observations faites dans le document final et a procédé à la correction des fautes observées dans le document initial. L’examinateur a par ailleurs posé quelques questions. Pour finir son intervention, l’examinateur a remercié à le professeur Abou-Bakari Imorou qui selon lui, n’a ménagé aucun effort pour faire l’encadrement de cette thèse de doctorat. Pour sa part, l’examinateur Pr Gbati Napo, a axé son intervention sur des questions qu’il a posées au candidat. Ensuite il a relevé que la thèse est d’un niveau scientifique acceptable, tant le travail a respecté les normes et le candidat a intégré les observations qui ont été faites. Mieux, soutient -il, la présentation liminaire lors de la soutenance en constitue un témoignage selon l’examinateur. La problématique du candidat est claire. La démarche méthodologique est claire, rigoureuse et bien détaillée, conduisant à des collectes de données.

Le jury chargé de l’évaluation de la thèse se présente comme suit : Président: Pr Pr Cyriaque C. S. AHODEKON, Professeur Titulaire, Université d’Abomey-Calavi (Bénin); Rapporteur : Pr Abou-Bakari IMOROU, Professeur Titulaire, Université d’Abomey-Calavi(Bénin); Les Examinateurs : Pr Gbati NAPO, P. KPAKPO-LODONOU, Professeur Titulaire, Université de (Lomé), Togo; Pr Charles L. BABADJIDE, Professeur Titulaire, Université d’Abomey-Calavi (Bénin), Dr Yentougle MOUTORE, Maitre de Conférences, Université de Kara, (Togo).

Hachem Hussein Mohamed, nouveau docteur

Qui est Hachem HUSSEIN MOHAMED: Né en 1974 à El Nafakhie au Liban, Hachem HUSSEIN MOHAMED est titulaire d’un baccalauréat technique, spécialité programmation comptabilité, avant de s’inscrire à l’Institut des sciences sociales ISS (LU) de L’Université Libanaise où il a commencé son cursus en Sociologie. A son arrivée au Bénin, il s’est inscrit à l’Université d’Abomey-Calavi en Master professionnel étude prospective et développement. Deux ans après, il soutient son master et s’inscrit pour un autre master en Sociologie-anthropologie. Au terme de ce master complémentaire en 2018, il poursuit toujours ses études en thèse au Bénin où en 2019, il s’est inscrit à l’école doctorale pluridisciplinaire espaces, cultures et développement de l’Université d’Abomey-Calavi. Il a souscrit à toutes les procédures académiques prescrites pour les études doctorales en se faisant évaluer par différents comités de thèse jusqu’à la finition de son mémoire de thèse réalisé après 3 années de recherches (2019-2020 1ère année, 2020-2021 2ème année, 2021-2022 3ème année). Ce qui lui a valu au cours de l’année 2022-2023, la programmation de la soutenance de thèse ce jeudi 12 octobre 2023. Il faut préciser que Hachem HUSSEIN MOHAMED est arabophone.