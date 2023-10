43ème Assemblée Générale des Maires Francophones: De fortes recommandations aux termes des travaux à Cotonou

Vues : 13

A l’issue de leur 43ème Assemblée Générale le jeudi 13 octobre 2023, les Maires Francophones réunis à Cotonou depuis le mercredi 11 octobre dernier sous la direction de leur association AIMF, ont pris de grandes résolutions pour faciliter leur collaboration au lendemain de ces assises. Ils sont plus de 300 Maires et délégués représentants venus de 54 pays des 5 continents. Ces derniers ont réaffirmé leur attachement au respect et à l’intégrité de la vie humaine, au dialogue, au vivre ensemble en harmonie et à la possibilité de mener les plus vives controverses tout en assurant la paix civile. Ils en appellent à des démarches qui évitent les pires situations susceptibles de fracturer les sociétés, avec leurs conséquences dramatiques tant individuelles que collectives, à une organisation territoriale, avec des droits spécifiques, qui facilite l’activité économique et sociale locale. Leur appel est aussi la constitution en leur sein de nouvelles alliances culturelles et intellectuelles. Sur ce qui est de la solidarité internationale des collectivités locales, dans sa diversité et sa complémentarité, au service de la paix et du développement, les Maires Francophones ont insisté sur cet aspect et font appel à leur institution, l’AIMF pour mettre en place ses outils nécessaires, constitutifs pour une nouvelle diplomatie des villes. Les Maires Francophones disent être conscients des problèmes qui se posent dans les relations inter-étatiques et leurs conséquences dramatiques au niveau local. L’importance de la coopération décentralisée pour apporter une réponse territoriale aux enjeux de développement durable, la nécessité de soutenir les populations collectivement victimes des crises économiques, sociales, environnementales, sont entre autres les motifs de leurs recommandations. Au cours des travaux de cette Assemblée Générale, le prix de la femme francophone a été décerné à l’ancienne Maire de N’Djaména, Mariam Djimet Ibet, Conseillère nationale au Conseil national de Transition du Tchad. Une femme particulièrement engagée à la vie politique des femmes de son pays et de l’émancipation de l’AIMF. Il faut préciser que cette Assemblée Générale a connu la présence du ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari; de la Secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo ; de la présidente de l’AIMF et Maire de Paris, Anne Hidalgo, du Maire de Cotonou, président de l’Ancb et de plusieurs autorités de haut rang.

Alban TCHALLA