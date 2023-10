Soutenance de thèse en Géographie et gestion de l’environnement: Guy Mitokpè élevé au grade de docteur de l’Université d’Abomey Calavi

Vues : 87

L’ancien député de la 7è législature, Guy Dossou Mitokpè est désormais admis au grade de docteur de l’Université d’Abomey Calavi. Il a soutenu publiquement sa thèse de doctorat le vendredi 13 octobre 2023 dans la salle Michel Boko de l’Ecole Doctorale Pluridisciplinaire « Espaces, Culture et Développement », sur le thème : « Mise en valeur des potentialités agro-écologiques et touristiques de la basse vallée de l’Ouémé ».

Guy Mitokpè, nouveau docteur

Mention très honorable avec félicitation à l’unanimité des membres du jury. Telle est la décision finale rendue qui consacre l’ancien député, Guy Dossou Mitokpè, docteur de l’Université d’Abomey Calavi. Il a décroché ce grade dans la filière Géographie et gestion de l’environnement, option : Géoscience de l’environnement et aménagement de l’espace. En choisissant le sujet, « Mise en valeur des potentialités agro-écologiques et touristiques de la basse vallée de l’Ouémé ». Guy Mitokpè entend mettre en valeur la basse vallée de l’Ouémé. En effet, la thèse défendue démontre que la basse vallée de l’Ouémé, regroupant les communes d’Adjohoun, Aguégué, Bonou, Dangbo et Sô-Ava, dispose d’un potentiel agro-écologique et touristique considérable. Cependant, de nombreuses contraintes entravent le développement de la région. Au terme, il a abouti à la conclusion que la basse vallée de l’Ouémé souffre d’une mauvaise gestion. « Quand on parle du potentielle touristique du Bénin, on pense au parc de la Pendjari, à Tata Somba, au Royaume d’Abomey. On ne pense pas trop souvent à la basse vallée de l’Ouémé quand on parle du tourisme, sauf que quand on parle des cités lacustres », a fait savoir le tout nouveau docteur. Dans son argumentaire, il dit par exemple qu’à Bonou, il y a la tombe du commandant Foras de la bataille du 19 septembre 1998, le site de la résistance des autochtones et des sources d’eau thermale, qui ne sont pas valorisés ni connus du grand public. Les résultats des recherches effectuées dans le cadre de sa thèse offrent des pistes intéressantes pour la valorisation de ces atouts et la résolution des problèmes actuels. Dans la localité, il propose qu’il faut multiplier les coopératives agricoles, revoir la qualité des investissements au niveau des projets et revoir également le financement des agriculteurs. Après sa présentation, le jury international présidé par le Professeur Brice Tenté a trouvé que son sujet est d’actualité avec des résultats empiriques satisfaisants et exploitables. Suite à l’examination de son document présenté, le jury l’a déclaré digne du grade de docteur de l’Université d’Abomey-Calavi. Il faut préciser que l’impétrant Guy Dossou Mitokpè a mené ses recherches sous la direction du Professeur Placide Clédjo.

Alban TCHALLA