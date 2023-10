Parakou: Les raisons de l’arrestation de l’activiste Alpha Yarakinnin

Vues : 39

La police Républicaine a interpellé le jeudi 12 octobre 2023, l’activiste de l’opposition Kamaldine Obadimedji majoritairement connu sous le nom de Alpha Yarakinnin. Cette interpellation intervient quelques jours avant le congrès du parti Les Démocrates. Le parti a dénoncé une démobilisation de ses militants. Mais de sources bien informées, il se révèle que cette arrestation fait suite à des plaintes contre sa personne. Alpha Yarakinnin est accusé de « diffamations et insultes par voie électronique » et « atteinte à la sûreté de l’État ». Cinq plaintes ont été reçues au niveau du tribunal de première instance de première classe de Parakou. Le mise en cause Alpha Yarakinnin, selon les plaignants, aurait envoyé des audios dans des foras WhatsApp alertant sur des informations jugées non « vraies et inexistantes sur le terrorisme ». L’opposant aurait également affirmé qu’il existe une base militaire française à Tourou, un village de la commune de Parakou dans le département du Borgou. Les plaignants sont des personnalités proches du pouvoir et un membre des FCBE.

A. T.