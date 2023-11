AG constitutive de l’Association des Clubs Africains au Caire : Loto Popo siège au Conseil d’Administration de 12 membres

Vues : 6

Le DG de Loto-Popo, Wilfrido Ayibatin avec le président de la CAF

Une bonne nouvelle pour le Bénin en Egypte. Représentant des clubs béninois lors de l’Assemblée Générale Constitutive de l’Association des Clubs Africains, Loto Popo du Bénin représenté par son Directeur Général Wilfrido Ayibatin est élu au Conseil d’Administration de cette association.

En effet, plusieurs clubs africains ont participé, ce jeudi 30 novembre au Caire en Egypte, à cette première réunion organisée à l’initiative du président de la Confédération Africaine de Football, Patrice Motsepe. A l’issue des travaux et du vote, un Conseil d’Administration de 12 membres a été installé dont fait partie le Bénin. Ce Conseil a élu le président de la toute nouvelle association, le Tanzanien de Yanga 1935, Hersi Saïd. La Sud-Africaine Jessica Motaung de Kaizier Chiefs est la première vice-présidente et le Nigerian Paul Bassey d’Akwa United, second vice-président. Dans ce conseil de 12 membres, Loto Popo du Bénin va siéger et représentera la zone Ufoa B qui est composée du Ghana, du Nigeria, du Togo, du Burkina-Faso, du Niger, de la Côte-d’Ivoire et du Bénin.

Les membres du conseil d’administration de l’ACA

C’est un grand coup pour le club de Grand- Popo, car le Directeur Général, Wilfrido Ayibatin, représentant du président Gaston Zossou au Caire côtoiera les 80 meilleurs clubs de football les plus populaires d’Afrique. Ce creuset initié par la CAF a notamment pour objectif : de protéger et de promouvoir les intérêts des clubs africains de football ; de veiller à ce que les clubs africains de football soient commercialement rentables, compétitifs sur le plan mondial ; d’assurer l’indépendance et la crédibilité des arbitres, des commissaires de match et des opérateurs VAR ; de développer les talents issus de la jeunesse africaine, les académies pour les garçons et les filles et améliorer la qualité du football de club africain pour qu’il soit de classe mondiale.

Loto-Popo un pour tous, tous pour un !

Source externe