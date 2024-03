7e journée Super Ligue Pro 23-24: Loto-Popo domine Bani Gansè et creuse l’écart à la tête du classement

Visits: 0

Les Lotoboys toujours leaders de la Super Ligue Pro après la 7e journée

Duel au sommet, la confrontation entre Loto Popo et Bani Gansè comptant pour la 7ème journée de la Super Ligue Pro 2023-2024, a tourné à l’avantage des visiteurs. En effet, dans des conditions climatiques extrêmes (température de 43 degrés), Loto-Popo FC est allé dicter sa loi à Banikoara au club de la localité, Bani Gansè, mais a fini par triompher avec brio.

Dès le coup d’envoi, les Lotoboys ont imposé leur rythme. Entreprenants, ils ouvrent très vite le score (6ème minute) grâce à Joe Boussougou. Ce dernier a repris victorieusement un centre de Rodrigue Fassinou. Une ouverture rapide du score qui refroidit tout le stade sauf les joueurs de Bani Gansè, qui ont réussi à rétablir la parité à la 38ème minute du jeu. 1-1, c’est sur ce score que les deux formations sont allées à la pause. Mais, du retour des vestiaires, les joueurs de l’équipe de la cité balnéaire de Grand Popo ont repris l’ascendance. Orchestrant des attaques placées, ils ont mis à mal la défense de Bani Gansè qui va céder une nouvelle fois sur une passe inspirée de MANIME pour Taïwo OLATILU dont le centre décisif a permis à Zakiou Abdoulaye d’inscrire le 2e but Lotoboys à la 57ème minute. Après cette aggravation de la marque, les verts plus solidaires empêchent toutes les tentatives des locaux pour revenir à nouveau au score. Mieux, ils parviennent à marquer un 3e but puis un 4e but qui scelle définitivement le sort de la rencontre. Ceci, grâce à Bienvenu VIGNINOU (entré en jeu) qui a réalisé un doublé. D’abord, bien frais physiquement, il a, d’une frappe limpide et imparable pour le gardien de but, porté le score à 1-3 à la 81e minute. Il a ensuite récidivé à la 88e minute où, il a conclu en beauté la passe à lui adressée par Gaston HOUNGBEDJI. Avec ce deuxième but, le joueur buteur face aux Requins de l’Atlantique a signé sa quatrième réalisation dans cette Super Ligue Pro.

Grâce à cette performance éblouissante, Loto-Popo, premier au classement, prend de large sur ses poursuivants avec 17 points. Le club de la cité balnéaire continue son périple dans la partie septentrionale du pays pour affronter les Cavaliers de Nikki lors de la 8è journée avec l’intention de poursuivre sa série de victoires et de consolider sa position de leader incontesté de cette Super Ligue Pro.

Anselme HOUENOUKPO