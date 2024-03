Conception et financement du développement en Afrique: La SoBeSA initie une conférence sur la problématique à l’Uac

Visits: 4

Le présidium lors de la conférence

De quoi il est question : Plus de 60 ans après les indépendances, le continent africain est toujours confronté à la pauvreté liée à l’accès limité à l’éducation, aux soins de santé, au logement, à l’eau potable et à l’assainissement. Face à cette difficulté et en vue d’éclairer les jeunes chercheurs et étudiants, la Société Béninoise de Sociologie et d’Anthropologie (SoBeSA) a organisé une conférence le jeudi 14 mars 2024 sur le campus universitaire d’Abomey-Calavi.

Que retenir : « Conception et financement du développement en Afrique: revue empirique et questions en suspens ». C’est le thème de cette conférence initiée par la Société Béninoise de Sociologie et d’Anthropologie (SoBeSA) à l’Uac. Elle a été développée par Lazare Hoton, Expert en finance rurale en poste au Centre d’investissement de la FAO.

En effet, la réflexion sur les besoins urgents de développement en Afrique suscite moult interrogations à savoir si le continent doit toujours compter sur l’aide internationale que sur ses ressources intérieures. Si les gouvernements africains ne doivent-ils pas prendre conscience qu’ils sont responsables du développement de leurs pays. Surtout aujourd’hui où, l’Afrique semble tourner vers le financement des biens publics mondiaux et des questions comme le changement climatique, plutôt que sur des objectifs plus traditionnels que sont le développement et la réduction de la pauvreté. C’est sur toutes ces questions de financement du développement de l’Afrique que les étudiants, étudiants chercheurs, les docteurs et même les enseignants présents ont échangé avec l’expert. De même, les questions de la bonne santé et de la formation.

Que disent les acteurs : Selon le président de la SoBeSA, Professeur Roch Houngnihin, l’objectif est d’interroger les sciences et leurs contributions à l’appréhension du développement en Afrique.

Prof. Roch Houngnihin, président de la SoBeSA

« Dans un contexte aussi complexe, la recherche peut aider à mieux comprendre ces phénomènes sociaux politiques et économiques. Elle peut accompagner les pouvoirs publics à adresser des politiques publiques plus respectueuses des aspirations des populations articulées autour des approches plus adaptées », fait-il savoir. Responsable à la formation de la SoBeSA, le Professeur Pascal Dakpo a modéré la communication. Il s’est réjoui de la présence massive des étudiants. Dans sa communication, le conférencier, Lazare Hoton, a fait l’historique des idéologies de développement depuis les indépendances à ce jour. Tout en éclairant la lanterne des participants, il leur a donné des idées et conseils pour la création des projets de développement. Selon ses explications, les modèles de développement proposés jusque-là à l’Afrique n’ont pas atteint leurs objectifs. Ce qui a abouti à la mise en place des ODD jusqu’à l’horizon 2030.