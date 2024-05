Soirée LG XBOOM NIGHT: SOCAR BENIN communie avec ses clients

Visits: 1

Le showroom de LG à Étoile Rouge s’est transformé en un temple du son et de la convivialité lors de la soirée LG XBOOM NIGHT, qui s’est tenue le vendredi 26 avril dernier. Des clients VIP, des passionnés de musique et des amateurs de bonnes affaires se sont réunis pour célébrer l’univers sonore de LG. Cette soirée s’inscrit dans la volonté de SOCAR BENIN, à travers la marque LG, de créer des moments de partage et de convivialité avec ses clients, tout en leur faisant découvrir ses produits innovants. À cette occasion, une présentation et une démonstration des derniers appareils innovants XBOOM ont été réalisées. La soirée, riche en émotions, a été animée par un spectacle musical captivant d’un guitariste et vocaliste talentueux utilisant les appareils LG XBOOM, un spectacle hilarant de l’humoriste Baba femelle, une prestation vocale envoûtante de l’artiste Petit Miguélito et trois tombolas palpitantes avec 8 gagnants chanceux repartis avec des lots exceptionnels.

La soirée LG XBOOM NIGHT a été un franc succès, tant pour les clients que pour le représentant de la marque LG, SOCAR BENIN. Les invités ont pu bénéficier de réductions exclusives sur les produits LG et découvrir l’univers sonore immersif de la marque. Quant à SOCAR BENIN, ils se sont félicités de la mobilisation massive des participants. Fidèle à sa générosité, SOCAR BENIN avait déjà offert deux voyages en couple tout frais payés à Dubaï lors d’une tombola l’année dernière.