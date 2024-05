3e étape 19e Tour cycliste du Bénin : Lebon Victor de Team Born’Heure termine 1er, Yoel Habteab conserve le maillot jaune

Visits: 6

La remise des récompenses au podium de la 3e étape

Les populations ont suivi la course de la 3è étape du Tour cycliste international du Bénin, le jeudi 2 mai 2024. Lancée à Djidja, ladite étape longue de 113, 800km, s’est achevée à Athiémé sous les regards de nombre de férus du vélo. Et à l’arrivée, c’est le coureur Lebon Victor de Team Born’Heure d France qui a franchi le premier la ligne. Derrière lui, on note l’Algérien, Mansouri Islam (2e) et le burkinabé, Bouda Wahabou (3e). Ces trois coureurs sont selon le jury ceux qui composent le podium à l’issue de cette étape qui a été également favorable à l’Erythréen, Habteab Yoel de Team Bike AID de l’Allemagne. Toujours dans les bons coups, ce coureur qui a raflé le maillot jaune à la 2e étape le garde au terme de cette nouvelle étape. Et pour cause il a eu 4 podiums comme lors de l’étape précédente. En effet, Habteab Yoel a eu le maillot Jaune décerné par Castel Beer. Il a aussi eu les Maillots 1er des africains, Meilleur Jeune et Premier classement par point offert respectivement par Moov Africa, NSIA (Banque et Assurance) et Super U. Autant de récompenses qui font de lui, le meilleur coureur (le leader) de cette 19e édition du Tour cycliste Internationale du Bénin qu’organise la fédération béninoise du cyclisme et qui a déjà connu 3 différents vainqueurs d’étape soit deux algériens et un français.

A souligner que la 4e étape de ce tour se tient le jeudi 3 mai. Elle va partir de Ouinhi pour arriver à Porto Novo.

Voici les différentes récompenses

Castel Beer

_Maillot Jaune : Habteab Yoel ( Team Bike AID / Allemagne)

Moov Africa

_Maillot 1er des africains : Habteab Yoel (Team Bike AID / Allemagne)

NSIA (Banque et Assurance)

_Maillot du Meilleur Jeune : Habteab Yoel (Team Bike AID /Allemagne)

Super U

_ Premier classement par point : Habteab Yoel ( Team Bike AID / Allemagne)

CFA Motors

_Maillot 1er des Béninois : Glorad Saïzonou

CANAL+

_Maillot de la Combativité : Rémi Sowou

World Cola

_Maillot Sprint Intermédiaire : Quevauvilliers Samuel (Île Maurice)

YALAU

_Echarpe de la plus longue échappée : Sowou Rémi (Bénin)

AQUA BELLE

_ Écharpe du Fair Play : Clovis Kamzong Abossolo (SNH Vélo Club/Cameroun)

Moov Money

_Echarpe du Meilleur Équipier : Ricardo Sodjèdé Mikem Technologie

_Echarpe de l’Elégance : Romuald Soundji

Anselme HOUENOUKPO