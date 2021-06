Cyclisme: La fédération béninoise reçoit des matériels pour l’amélioration des performances des coureurs

Le ministre remettant symboliquement un des vélos offerts

Le ministre des sports, Oswald Homeky, a procédé le jeudi 10 juin 2021, à la remise de matériels à la fédération béninoise de cyclisme. Ce lot de matériels est un don de l’union cycliste internationale (UCI) qui vient pour aider la fédération béninoise à booster la pratique de la discipline au Bénin. Ce que salue Idrissou Bashiky, capitaine de l’équipe nationale de cyclisme du Bénin, lors de la cérémonie de remise. «Nous remercions l’UCI qui a mis ces beaux vélos à notre disposition afin de nous permettre de faire rayonner notre cyclisme», déclare-t-il avant de poursuivre, «pour avoir de bonnes performances, il faut avoir le matériel adéquat. Maintenant, nous les avons. A nous de les utiliser comme il faut pour donner raison à nos responsables, sponsors et surtout tous ceux qui s’investissent pour nous, de croire en nous». A sa suite, le président de la fédération béninoise de cyclisme (FBC), Romuald Hazoumè qui a pris le pari de révolutionner la pratique du vélo au Bénin a précisé qu’il y a bien longtemps qu’il y aurait eu cette remise. Mais la pandémie du coronavirus ayant tout basculé, cela n’a pu avoir lieu. C’est alors qu’il a souligné la promptitude avec laquelle, le ministère a géré le dossier pour la sortie rapide des matériels à leur arrivée au port du Bénin. «Ces matériels sont ici grâce aux dynamismes du secrétaire général du ministère qui, à aucun moment, n’a marchandé sa sollicitude. Tout comme lui, le ministre a fait preuve d’un accompagnement sérieux et je tenais à souligner cela. Nous les remercions énormément. Aussi, je voudrais profiter pour remercier le ministère et le gouvernement qui ont été d’un accompagnement digne pour nous dans le cadre du tour du Bénin que nous avons organisé avec beaucoup de réussite», va insister le président. A son tour, le ministre des sports, Oswald Homeky, a, au nom du gouvernement béninois, remercié l’Union qui part son geste montre soutien à notre fédération et surtout au gouvernement. «Ce geste de l’Uci nous encourage (le gouvernement) à poursuivre le chemin le chemin que nous avons emprunté. Celui qui est de reconstruire, de faire renaitre le cyclisme béninois. 10 vélos, c’est peu mais c’est déjà un bon début dans le cadre de la dotation de notre fédération en matériel», a exprimé le ministre qui va ajouter «notre vision est d’imposer le nom du Bénin sur le toit du monde à travers le sport. Nous allons nous battre et cela doit partir tant de la détection et de la formations des athlètes, mais aussi de la mise à la disposition des matériels de qualité». Pour finir, le ministre a félicité le président Hazoume pour le succès du tour du Bénin. Il a aussi salué les forces de l’ordre pour la qualité de la sécurité. «Le gouvernement ne restera jamais en retrait en ce qui concerne l’accompagnement des fédérations sportives », a conclu le ministre Oswald Homeky.

A souligner que le lot de matériels est composé de 90 gourdes à eau, 10 vélos, 10 casques, 10 guidolines, 16 porte-gourdes, 15 maillots sans manches, 7 maillots à manches longues, 14 cuissards, 7 lunettes et 4 paires de chaussures.

Anselme HOUENOUKPO