13e journée Super Ligue Pro: Loto Popo revanchard étrille Requins Fc et se rapproche des Buffles

Les joueurs de Loto Popo ne démordent pas

Les matchs de la 13e journée Super Ligue Pro ont pris fin le jeudi 10 juin 2021. Au cours de ce 13e acte, le public sportif de Cotonou a eu droit un face à face tout particulier. Il s’agit de la confrontation entre Les Requins et Loto Popo jouée sous fond de revanche, côté des hommes de Mathias Déguénon. Et à l’arrivée, c’est Loto Popo de la Lnb qui a réussi son pari en s’imposant par 3 buts à 1, au stade René Pleven. En effet, tenus en échec à l’aller à Lokossa, les Loto-boys se sont faits la promesse de s’imposer aux Requins sur leur terrain lors de la manche retour. Eh bien, c’est chose faite. Faisal Bashir et ses coéquipiers visiblement très engagés pour en découdre n’ont pas manqué à leur vœu.

D’attaques, ils ont conduit les Requins à balbutier leur football. Puisque sans répit, Les protégés de Gaston Zossou avec un Faysal Bachir des grands soirs (auteur d’un doublé les 5e et 37e minutes), ont d’abord obligé les hommes de Moudachirou Amadou à ramasser deux fois le ballon dans leurs filets. 2-0, au terme des 45 premières minutes, les hommes de Mathias Déguénon semblent bien lancer pour l’atteinte de leur objectif. Ce qu’ils finiront par faire Malgré la réduction du score de Arold Avodagbé à la 48e minute. Puisque les Requins vont concéder une punition de Boukari Mouhoussin à la 75e minute. Ce dernier servir par son capitaine Patrick Sèdjamè a d’un sang-froid impeccable lobé parfaitement ses adversaires alors que le gardien Fabiyi avait déjà vidé son camp. 3-1, Loto-Popo s’impose donc. «On a fait une première mi-temps exceptionnelle», s’est d’abord réjouit l’entraîneur de Loto Popo, Mathias Déguénon avant de conclure «Nous avons encore des erreurs à corriger et nous allons toujours nous y atteler pour offrir de beau spectacle au public sportif. Je remercie les joueurs pour cette victoire précieuse». A souligner que par ce troisième succès d’affiler, lors de cette phase retour, à cinq journées de la fin de la Super Ligue Pro, la formation de la Loterie Nationale du Bénin consolide sa 2e place avec 27 points + 9, soit désormais à deux unités du leader Buffles (29 points +13), défait à Missérété par les dragons 1-0.

Anselme HOUENOUKPO