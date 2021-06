Renforcement de capacités en anglais: Maurice Sinha présente l’accord-cadre de coopération entre TBC Africa Usa et l’Uac

Vue partielle de l’équipe de Tbc Africa Usa

A la faveur d’une conférence de presse tenue ce jeudi 10 juin 2021, les responsables de TBC Africa Usa ont exposé le contenu de l’accord-cadre de coopération que cette structure a signé avec l’Université d’Abomey-Calavi (Uac), la semaine dernière. Cette rencontre s’est déroulée à l’amphithéâtre Etisalat de l’Uac en présence des hommes des médias et de la communauté universitaire.

Agréé par l’Université d’Abomey-Calavi (Uac) en 2018 pour la formation et la justification des compétences linguistiques anglaises des étudiants en cycle de Master et de Doctorat, le cabinet privé de formation en langues et développement professionnel Tbc Africa Usa a signé, le mercredi 2 juin 2021, un accord-cadre de coopération avec l’Uac. L’objet et les engagements contenus dans cet accord ont été dévoilés hier lors d’une conférence de presse animée par le Fondateur et Directeur général de Tbc Africa Usa, Maurice Sinha. A le croire, cet accord fixe le cadre juridique et institutionnel de coopération entre les deux parties en vue de développer un partenariat dans tous les domaines utiles au développement et à l’épanouissement de la communauté universitaire. Ledit objet permet l’insertion professionnelle des étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi, l’élaboration et la réalisation des projets basés sur des intérêts communs et porteurs de croissance pour les deux parties dans le domaine de la pratique de la langue anglaise, et le renforcement du personnel de STIPPLE du service de la traduction et de l’interprétariat et de la promotion des langues étrangères. Abordant les engagements de Tbc Africa Usa, Maurice Sinha a laissé entendre qu’à travers cet accord, le cabinet qu’il dirige va permettre à la communauté universitaire d’acquérir par la pratique, les connaissances nécessaires dans le domaine de la langue anglaise pour la réussite des tests internationaux qui s’imposent aujourd’hui. Par ailleurs, Tbc Africa Usa s’engage à travers cet accord à former les étudiants, les enseignants, les chercheurs et le personnel administratif de l’Uac à écrire leurs différents articles en anglais, mettre à disposition de l’Uac, son laboratoire moderne d’interprétation et de traduction, recevoir chaque année 20 étudiants du département d’anglais de l’Uac de niveau licence et master en stage académique, et organiser pour le personnel administratif et enseignant de l’université d’Abomey-Calavi, des bains linguistiques, entre autres.

Pas de conflit d’attributions entre Tbc Africa Usa et le département d’Anglais

La signature de l’accord-cadre de coopération entre Tbc Africa Usa et l’Université d’Abomey-Calavi ne va générer aucun conflit d’attributions entre ce cabinet spécialisé dans la formation en anglais et le département d’anglais de l’université. Sur le sujet, la réponse du Directeur de Tbc Africa Usa, Maurice Sinha est sans équivoque. Aucune entité ne va substituer à l’autre, car dans cet accord-cadre signé le mercredi 2 juin, le rôle que Tbc Africa Usa est appelé à jouer pour accompagner l’université d’Abomey-Calavi et chacune de ses composantes, est clairement défini.

Les services de Tbc Africa Usa

La communication du Directeur général Maurice Sinha a été précédée de celle animée par Damiel Kpatinvoh, Responsable formation et traduction à Tbc Africa Usa qui a présenté les services de ce cabinet. Il ressort de son intervention que Tbc Africa Usa est présent à Cotonou, Porto-Novo, Lokossa, Parakou, et à l’Université d’Abomey-Calavi. Il offre divers services à savoir l’anglais communicationnel, l’anglais spécialisé et appliqué, les séjours et bains linguistiques, l’installation et la gestion des laboratoires de langues, la traduction des documents français-anglais et vice versa, l’interprétation des séances de travail et conférences, et la préparation des tests internationaux.