Sociétas : Comment choisissez-vous les prénoms de vos enfants ?

Visits: 1

Il existe de très jolis prénoms qui, curieusement, sont difficiles à porter, d’autres sont faciles à prononcer et d’autres ont des significations diverses. Le choix des prénoms des nouveau-nés dépend de chaque famille ou parent. Certains choisissent le prénom de leurs enfants dans les films, dans des livres, dans la Bible ou le Coran, le calendrier et même créent des prénoms à partir des leurs. Certains citoyens nous confient l’origine des prénoms de leurs enfants.

M’PO Daniel, restaurateur à Kandi

« C’est sur l’internet que cherche les prénoms de mes enfants »

« Marié, je suis père de trois enfants. Concernant le sujet, c’est sur l’internet que je cherche les prénoms de mes enfants. Mais, une fois sur le net, je ne prends pas le premier prénom que je vois. Je fouille bien en tenant compte du jour de naissance et du mois. Et c’est parmi les prénoms qui s’affichent que je choisis. Une fois le choix fait, je viens ensuite apporter une touche particulière selon l’inspiration qui m’anime. Par exemple pour mon premier fils, sur internet, j’ai choisi le prénom Gérald. À cela j’ai ajouté un “o” pour qu’il devienne un prénom espagnol ou portugais. C’est comme ça que mon fils s’appelle aujourd’hui Geraldo. Pour ma fille, c’était Estelle et j’ai enlevé le “e” que j’ai remplacé par “a” pour qu’elle puisse être appelée Estella. Pour ce qui concerne les prénoms indigènes, ce sont les parents qui s’en chargent suivant leur inspiration également ».

Jonathan YédèlinAïtchédéou, en service à Kandi

«Les prénoms sont attribués par mon père suivant les contextes»

« Pour commencer, je voudrais vous préciser que je suis mahi. Et chez nous, si tes parents sont vivants, il est généralement conseillé que ce soit eux qui attribuent les prénoms à tes enfants. Tu peux le faire toi-même s’ils te donnent l’autorisation de façon spéciale. Pour mon cas précis, j’ai deux enfants (une fille et un garçon) et leurs prénoms sont directement attribués par mon père. Et ces prénoms, mon père les a attribués suivant des contextes. Surtout les prénoms indigènes. Par exemple, ma fille est appelée YéssiaJoanist Chancelle. Le prénom Yéssia a été donné par mon père. Il a été attribué pour marquer le contexte dans lequel elle est venue au monde et tous les problèmes sont survenus dans mon passé. C’est pour dire que mon devenir n’est pas dans les mains des ennemis ou Dieu n’oublie personne. Mais quant au prénom Joanist, il est une combinaison issue de mon prénom et de celui de ma femme. Moi je m’appelle Jonathan et elle Isabelle. Donc nous avons combiné les deux pour avoir Joanist. Chancelle, mon père l’a donné parce que sa venue m’a ouvert assez de portes. Donc, c’est pour marquer le bonheur que son arrivée a apporté dans la famille, mais surtout la chance que j’ai eue depuis que sa maman est tombée grosse d’elle. Mon garçon, lui s’appelle Sègbèmon Précieux. Sègbèmon, parce qu’à un mois de la naissance de cet enfant, mon père avait eu un grave problème de santé et était hospitalisé à l’hôpital de zone de d’Abomey. Mais par la grâce de Dieu, il n’a pas cassé sa pipe jusqu’à ce jour où je lui ai annoncé la naissance de l’enfant. Quand il a appris le sexe (masculin), il a dit “Sètchégbèmon”, qui signifie littéralement “mon destin a refusé que je ne puisse voir ce petit fils avant ma mort”. Après ça, il m’a autorisé à donner un prénom et moi j’ai nommé l’enfant Précieux pour dire qu’il est précieux pour moi. Je sais que tout enfant est précieux. Mais lui particulièrement est précieux pour moi parce qu’il vient combler un vide laissé par la mort de mon tout premier geste. C’était un garçon que ma femme avait eu. Malheureusement, il n’a pas survécu. Cela a laissé un trou et avec l’arrivée de cet enfant, je me suis dit que c’est lui qui est de retour. Donc c’est un être très cher et précieux. C’est ainsi que mes enfants sont nommés. »

Yolande Amoussou,

« Je donne un prénom biblique à mes enfants »

« Chaque famille a ses manières de donner un prénom à un nouveau-né. Moi j’ai deux enfants. Le premier a un nom biblique et le second a un nom issu de mon prénom et celui de son père. Mais nous suivons des règles pour donner un prénom à nos enfants. On fait tous les deux une liste et prépare chacun de son côté. Moi je repère les sonorités que j’aime à entendre puis je vérifie que le prénom s’accorde avec le nom de famille sans être trop à la mode au risque de donner un prénom trop bizarre. Il est important de vérifier que l’orthographe soit correcte et vite assimilable. Tous mes enfants ont deux prénoms, un moderne et un autre endogène. Cela leur facilitera pour les examens ou concours. En ce qui concerne le prénom endogène, ce sont les grands-parents qui les leur donnent. C’est en effet ces prénoms qui impactent l’avenir des enfants. Je crois que ces prénoms endogènes ne sont pas souvent donnés de façon anodine. Ça a une signification et c’est souvent donné en fonction d’une situation vécue ou pour marquer un événement important. C’est souvent en langue locale et joue énormément sur la destinée de l’enfant »

Brunelle Vlessè

« On choisit un prénom qui plait à Allah »

« Je suis une fidèle de l’Islam. Quand un nouveau-né arrive, il est du devoir du musulman de choisir un prénom convenable pour son enfant. Il doit choisir un prénom qui plaît à Allah et ne pas choisir un prénom avec un sens contraire à la législation. Il s’agit des prénoms possédant un nom parmi les noms d’Allah. Il s’agit aussi de trouver un équilibre entre le goût des parents et l’importance d’attribuer un prénom en accord avec les principes de l’Islam. C’est pourquoi il est préférable pour les musulmans en général d’adopter un nom arabe qui a été valorisé par le prophète Mahomet ou qui a une bonne signification. En effet, le prénom en islam est une adresse, un signe distinctif nécessaire pour faciliter la communication entre son porteur et les autres. De plus, le prénom en islam ne doit pas exprimer la vanité ou l’orgueil »