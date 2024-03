Clôture de la formation sur la cartographie censitaire: Les agents du RGPH5 aguerris pour mener à bien l’opération

Visits: 2

Photo d’ensemble des autorités avec les agents formés

Ce qu’il faut savoir : Après 21 jours de formation intensive, les agents cartographes pour la cartographie censitaire répartis sur 6 sites stratégiques à travers le Bénin, dont Abomey Calavi, Porto-Novo, Parakou, Natitingou, Lokossa et Bohicon, sont désormais aguerris. La clôture de la formation a eu lieu le 8 mars 2024 sur le site de Bohicon en présence imposante des autorités locales et institutionnelles. Dans une ambiance chaleureuse et accueillante, les autorités préfectorales, municipales et institutionnelles ont été reçues par les agents en formation.

Qu’est-ce qui s’est passé : A cette occasion, le préfet du Zou, Aimé Firmin Kouton a souligné l’ampleur de la tâche qui attend les agents après cette formation. Il a rappelé l’importance capitale des données que ces agents collecteront pour permettre à l’État de planifier les projets dans les localités, avec une attention particulière portée au département du Zou et des Collines. De plus, il a encouragé les agents à adopter un comportement exemplaire sur le terrain, soulignant ainsi l’importance de leur responsabilité. Quant au maire de Bohicon, Rufino d’Almeida, il a exprimé une confiance envers les agents soulignant son optimisme aux résultats à venir. Les agents sont désormais prêts à entreprendre leur mission de cartographie, une tâche qui exigera un engagement total et une persévérance sans faille. Les agents ont réaffirmé leur engagement à mener à bien leur mission.

Entre les lignes : Cette phase majeure de cartographie est une opération d’une ampleur considérable, couvrant pas moins de 74 communes à travers tout le territoire béninois. La phase pilote, réalisée entre août et octobre 2023 dans les communes de Cotonou, Cove et Parakou, a été un jalon crucial dans la préparation de cette vaste opération, témoignant de la vision et de l’efficacité des autorités dans la planification de ce projet d’envergure nationale. Le Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH5) offre une opportunité unique d’acquérir des données détaillées sur la démographie, l’économie, la culture et la société, permettant ainsi une compréhension approfondie des dynamiques de la population. Cette phase cartographique revêt donc une importance capitale, car elle facilite le découpage méthodique du territoire en petites unités appelées zones de dénombrement.