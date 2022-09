Soirée Gala de Loto-Popo: Asas-Lnb offre un rendez-vous de communion à toute l’équipe

Vues : 1

Le DG Loto-Popo, Wilfriedo AYIBATIN

De quoi s’agit-il : L’Association des Sponsors des Activités Sportives de la Loterie Nationale du Bénin (ASAS-LNB) a organisé une soirée majestueuse en prélude au démarrage de la nouvelle saison sportive. C’était le vendredi 16 septembre 2022, dans la salle des fêtes ”Le Majestic” de Gbegamey. A ce rendez-vous, joueurs, Staff, responsable à divers niveaux du club se sont tous réjouis. Il s’agissait d’un dîner de gala digne du nom organisé pour l’équipe de Loto Popo et au profit des membres partenaires de l’association à l’orée de la reprise du championnat national. Un seul mot était à l’ordre de cette soirée : «La reconquête du titre » glané en 2021 par le club de la cité balnéaire. Ainsi, les petits plats sont en train d’être mis dans les grands pour aller soulever le graal suprême au soir de la nouvelle saison qui va bientôt démarrer.

Le président ASAS-LNB Michel Adjé KPOTI

Que disent les participants : «Vous avez placé votre espérance en nous et nous ne devons pas trahir cette dernière. Au contraire, nous avons le devoir de revenir à la fin du championnat avec le trophée en main. Ce jour-là, cette salle sera petite pour contenir les membres d’ASAS-LNB et les acteurs” a déclaré Wilfrido Ayibatin, Directeur Général de la Société Sportive Loto Popo. «Il est capital de vous souligner que la vision de L’Association des Sponsors des Activités Sportives de la Loterie National du Bénin (Asas-Lnb) depuis sa création est d’accompagner financièrement, matériellement, socialement et moralement l’équipe Loto-Popo en amont comme en aval indéfectiblement. C’est dans cette optique que nous nous sommes donnés encore le courage et le devoir à rebondir à nouveau pour cette nouvelle saison qui s’annonce avec de nouveaux défis», a rappelé Michel Kpotin Adjigan, Président d’Asas-Lnb pour qui, les moyens ne manqueront pas à la troupe de Mathias Deguenon cette saison puisque Asas est prête pour décaisser les fonds nécessaires pour permettre aux joueurs et staff de travailler dans de meilleures conditions. «Loto Popo est un bébé né avec des dents. L’équipe a été formée en 2019 et pour sa première participation au championnat national, elle a été consacrée champion. Cet exploit a été possible grâce aux multiples efforts de tout un chacun de nous» a fait savoir Madame Samon Nassiratou, la représentante du Directeur Général de la Lnb empêché.

Par ailleurs : c’est une soirée agrémentée par une variété de prestations artistiques dont l’artiste Sweet Glory.

Anselme HOUENOUKPO