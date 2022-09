Vues : 1

Le vainqueur de la catégorie homme, recevant son prix

De quoi s’agit-il : Les usagers de la route Calavi-Kpota Ouèdo ont vécu une matinée particulière le samedi 17 septembre 2022. Ils ont suivi la course de fond organisée pour les citoyens d’Abomey-Calavi et ses environs, par Smith Judicaël Ayadokoun, Directeur Technique de l’Association Sportive Fraternité d’Abomey-Calavi (Asfac). Dénommée «Cross country de l’Union», cette activité politico-Sportive qui est à sa première édition a eu lieu en collaboration avec le Maire d’Abomey-Calavi Angelo Ahouandjinou et les députés Nestor Noutaï et Épiphane Honfo. Elle a connu la participation de plusieurs jeunes venus de toutes les communes et arrondissements de la 6eme circonscription électorale et a permis aux ténors du parti politique Union Progressiste Le Renouveau de la sixième circonscription électorale réunis autour de l’initiateur Smith Judicaël Ayadokoun de voir Odette Sandokoa (21min 31s) et Jean Baptiste Hounyè (16min47s) de franchir les premiers la ligne d’arrivée. Ils ont, tout comme les 9 autres femmes et 10 autres hommes ayant participé à la course et ayant terminé plus vite, été récompensés chacun suivant son ordre d’arrivée par de médailles et enveloppes financières.

L’initiative de Judicael Ayaokoun applaudie par des ténors de l’Union Progressiste Le Renouveau

Cette première édition du Cross country de l’Union, comme on pouvait s’y attendre a drainé du monde, notamment plusieurs autorités parmi lesquelles le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, Aurelien A. Agbenonci, le Professeur Ibrahim Salami, du Directeur Général de l’Office de Gestion des Stades du Bénin, Aristide Codjogan, et de son adjoint Evariste Tossou , de la Directrice Administrative de l’Union Progressiste le Renouveau , Christelle Houndonougbo Alioza, le Directeur du Sport et de la Formation Sportive, Okry Christophe Nonvignon, Parfait Ahoyo, ainsi que des chefs d’arrondissement d’Abomey-Calavi et plusieurs autres invités.

Par ailleurs : A préciser que les athlètes ont pris le départ du carrefour Tokan en direction du marché de Togba pour y revenir. Soit une distance de 3,5km×2 pour pour les hommes et 2,5km×2 pour les dames.