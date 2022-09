Handisport : Le CNP enclenche la promotion du goalball, powerlofting et basketball à Parakou

Vues : 1

Des basketteurs ici lors d’un match d’exhibition

De quoi s’agit-il : La semaine écoulée n’a pas été de tout repos pour les acteurs du handisport béninois. En effet, sous la conduite du président Rahman Ouorou Barè, le comité national paralympique (CNP-Bénin) a tenu dans le nord du pays, précisément à Parakou, un projet visant la promotion de trois disciplines du handisport, à savoir : le goalball, le powerlofting et le basketball. Ainsi, décliné en plusieurs volets, ce projet a consisté à former des athlètes et coachs de Parakou, en goal ball, en powerlifting et en basket ball, détecter de nouveaux athlètes puis démontrer la pratique de ces disciplines. Cette activité comme les autres activités mises en œuvre par le Cnp Bénin a pour objectifs de sensibiliser les populations de cette ville, les autorités locales, les enseignants d’EPS et les personnes handicapées elles-mêmes, sur le sport en tant que Droit afin que les enfants handicapés ne soient plus victimes des dispenses dans les écoles et collèges. C’était également l’occasion pour le Cnp Bénin de sensibiliser les autorités de Parakou sur le fait que personne (y compris les personnes handicapées) ne soit laissée de côté (agenda 2030 des Odd).

Que dit le président : Ayant satisfait aux exigences des compétitions internationales et surtout des jeux paralympiques de Paris 2024, à travers cette activité, le président Rahman Ouorou Barè a remercié les athlètes handicapés et les coachs de la ville de Parakou pour avoir répondu nombreux. «Le Cnp Bénin a pu détecter plusieurs potentiels athlètes en powerlifting et plusieurs femmes athlètes handicapées de la vue pour monter une équipe de goal ball à Parakou», a déclaré Rahman Ouorou Barè qui précise «le sport est un droit et ce droit a d’énormes bienfaits en termes de santé, de bien-être physique et mental, de lutte contre la sédentarité, de confiance en soi, d’’autonomisation, d’estime de soi, de lutte contre les préjugés et les pesanteurs sociologiques, d’amélioration de la qualité de vie et d’appartenance à la Nation». «Je voudrais pour cette raison, remercier le CIP (Comité International Paralympique) pour avoir financé ce projet», a-t-il souligné. Il n’a pas manqué de «dire merci au gouvernement du Bénin par le biais du ministère des sports pour l’effort constant d’inclusion sociale des personnes handicapées». Pour finir, il a invité le privé à travers les sociétés commerciales à la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable et de donner du sens à leur Rse (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Par ailleurs : A la suite de cette activité, le CNP compte organiser deux autres. La première qui sera pour détecter des athlètes femmes se tiendra à Savalou sur financement du Fonds National pour le développement des activités de jeunesse, de sport et de loisirs (Fndajsl). La seconde à caractère sous régionale connaîtra les participations au Bénin des Ivoiriens, des Nigériens, des Burkinabé et des Togolais. Elle entre dans le cadre des préparatifs des jeux paralympiques de Paris 2024 et connait pour sa tenue les accords d’accompagnement de certaines personnalités en l’occurrence le président de la Fédération béninoise de football et celui de la Fédération de handball.

Anselme HOUENOUKPO