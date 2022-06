21e journée Super Ligue Pro: Loto-Popo étrille As Cotonou et se rapproche du but

Vues : 2

Les joueurs de Loto-Popo avant le face à face avec AS Cotonou

En quête du fauteuil du leader, Loto-Popo, équipe championne en titre, a fait une nouvelle victoire. Contre As Cotonou pour le compte de la 21e journée, l’équipe s’est imposée par un cinglant 3 buts à 0, au stade de Grand Popo, le dimanche 5 juin.

Quoi de neuf : Un nouveau bon pas pour Loto-Popo. L’équipe vient d’enchaîner un autre succès. Ce qui le rapproche davantage de son but. En effet, championne en titre, l’équipe de la Loterie nationale du Bénin ambitionne garder son titre. Pour ce faire, elle a lancé l’opération retour au sommet qu’elle poursuit bien. C’est ainsi que face à l’un des adversaires qui les avaient privé de point à la phase aller (défaits 1-0), Rodrigue Fassinou et ses partenaires ont mis la barre haute en offrant une prestation de haute qualité en cette 21e journée de la Super Ligue Pro 2021-2022. Dans un stade rempli de monde, ils n’ont eu la résistance des joueurs de Cotonou que durant les 9 premières minutes. Car, à la 10e minute, ils ont trouvé la faille par l’inévitable Bashir Faissal qui a subtilisé le ballon à Carlos Djouram qui pourtant était bien parti en l’air pour capter le centre de Zakiou Abdoulaye. C’est l’ouverture du score. 1-0, les locaux poussent et obligent les joueurs de l’association sportive de Cotonou soucieux de refaire leur retard au tableau des scores de balbutier leur football. Car, confondant vitesse et précipitation, ils sont dépossédés du cuir qu’ils perdent rapidement dès récupération. Ce qui permet à Rodrigue Fassinou et ses coéquipiers, devenus maître de la partie, de la gérer à leur guise.

Le cap maintenu : C’est ainsi que sur une action collective bien menée, Faissal Bashir, servi dans le dos de la défense, réussi un enchaînement en pleine surface de réparation et ajuste bien à nouveau Carlos Djouram qui va passer une mauvaise soirée. 2-0, c’est sur ce score qu’est intervenue la pause. En seconde partie, les visiteurs de jaune vêtu tentent de changer de facette. Volontaires, ils prennent haut les lotoboys. Mais, les protégés de Gaston Zossou conduits pour la circonstance par Médard Totin n’ont pas fléchi. Au contraire, ce sont eux qui se sont offerts un troisième but par l’entremise de Abdoulaye Zakiou qui marque dans la cage désertée par Carlos Djouram, après une sortie non maîtrisée. 3-0, malgré l’expulsion du capitaine de cette cette formation Patrick Sédjamè, Loto Popo prend 3 nouveaux points et se retrouve à 2 points de Coton Fc, victorieux lui aussi de Dynamo d’Abomey au stade Goho (1-2).

Par ailleurs : Les joueurs de la maison de la chance totalisent 41 points et sont 2e à 3 journées de la fin. Ils ont donc 3 finales à venir dont la première les oppose ce mercredi 8 juin à Buffles Fc à Parakou. Ayant courbé l’échine, leur adversaire du jour, As Cotonou va devoir se remobiliser pour prendre Djeffa Fc, lors de la 22e journée, mercredi prochain au stade René Pleven. As Cotonou reste 7e avec 32 points+9.

A.H