JIF édition 2024 dans l’OuéméAGL offre un forage et de matériels de transformation de noix de palme

Ce que vous devriez savoir: À l’occasion de l’édition 2024 de la Journée Internationale des Droits de la Femme, l’Amicale des Femmes de AGL (Africa Global Logistics) au Bénin, soutenue par la Direction Générale de AGL, a offert un forage d’eau potable aux populations de Dogla-Gbefadji, commune de Dangbo dans le département de l’Ouémé. C’était à la faveur d’une cérémonie qui a eu lieu le 06 mars 2024 à Dangbo. En effet, l’AGL a saisi l’occasion de cette fête pour apporter des actions concrètes et solidaires en faveur du développement social. L’objectif est de soutenir les femmes communautaires à améliorer leurs conditions de travail en vue d’atteindre une certaine autonomisation. Outre le forage, un tricycle moto flambant neuf, des équipements et matériels dédiés à la transformation de la noix de palme en huile rouge et divers ustensiles sont autant d’outils offerts par l’Amicale des Femmes de AGL au Bénin avec le soutien de sa Direction Générale au groupement de femmes KONDOKPO de la commune de Dangbo. Cet accompagnement de AGL au Bénin par le truchement de l’Amicale des Femmes répond au besoin de transport mécanisé, moderne et efficace pour la collecte des noix de palme des lieux de ramassage jusqu’au site de production et de transformation en huile de palme.

Entre les lignes : À Bénin Terminal et AGL Bénin, toutes deux filiales de AGL (Africa Global Logistics) au Bénin, la Journée Internationale des Femmes est l’occasion par excellence pour réaffirmer l’égalité hommes-femmes en tant qu’un des enjeux prioritaires intégrés dans sa politique RH et dans une charte dédiée à la diversité. Au quotidien, l’entreprise s’attache à promouvoir les femmes à toutes les échelles de son organisation et tend à augmenter leur part, en leur confiant autant que possible des emplois traditionnellement occupés par des hommes. Aujourd’hui, elles représentent plus de 30 % de ses effectifs. Pour la cheffe de la délégation de l’Amicale. Yassaratou ADJIBI, c’est pour apporter un soutien à l’amélioration des conditions de vie de ceux qui sont dans le besoin. « À l’Amicale des femmes de AGL au Bénin, recevez toute notre gratitude et notre reconnaissance pour cette salutaire donation. Votre choix porté sur notre localité et notre Groupement de femmes KONDOKPO témoigne de votre engagement à accompagner les initiatives locales à être de vrais projets structurés favorisant l’autonomisation des femmes. Nous vous promettons que nous prendrons bien soin de tous ces équipements, outils et infrastructures que vous avez bien voulu mettre à notre disposition » a fait savoir Clémentine NOUTAÏ, Secrétaire du groupement de femmes KONDOKPO.



A propos d’AGL au Bénin: AGL est l’opérateur logistique multimodal de référence en Afrique, réunissant plus de 21 000 collaborateurs dans 49 pays. Au Bénin, AGL emploie près de 1 000 personnes à travers 5 filiales qui déploient leurs activités dans les secteurs logistique et maritime (consignation, manutention, transit). Confiante dans le potentiel de développement du pays, AGL investit sur le long terme au Bénin et multiplie les efforts pour accélérer son intégration dans la région et sur l’ensemble du continent africain.