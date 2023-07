Prise en charge de la Fistule obstétricale au Bénin: La Fondation Claudine Talon libère les guéries de la 21e promotion

Vues : 19

Photo de famille au terme de la cérémonie

La 21epromotion de femmes guéries de la fistule obstétricale grâce au projet “Zéro fistule obstétricale au Bénin” de la Fondation Claudine Talon ont célébré la fin de leur convalescence, le jeudi 29 juin 2023, à Tanguiéta. La cérémonie s’est tenue sous les auspices de la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé.

De quoi s’agit-il : Au Bénin, de nombreuses femmes sont victimes chaque année, de la fistule obstétricale. Malgré ses conséquences sur la vie de la femme et de son entourage, cette maladie n’est pourtant pas une fatalité, il est possible d’en guérir grâce à une intervention chirurgicale. C’est au regard de cela, que la Fondation Claudine Talon a initié en 2017, le projet Zéro fistule obstétricale au Bénin pour l’éradication de cette affection. C’est ainsi qu’au terme de plusieurs mois de prise en charge, les femmes de la 21epromotion des guéries de la fistule obstétricale ont organisé une cérémonie de retour dans leurs communautés respectives. Au cours de cette fête, elles ont bénéficié de l’appui matériel et financier afin d’entreprendre des activités génératrices de revenus.

Que disent les autorités : A l’entame de la cérémonie, le Préfet du département de l’Atacora, Deré Lydie ChabiNah, a salué les actions de la Fondation Claudine Talon à l’endroit des femmes porteuses de fistule obstétricale et s’est également réjouie de voir Tanguiéta abriter cet événement. Pour sa part, la Coordinatrice du projet, PounamiDoko, a expliqué le mécanisme de prise en charge des malades. « La Fondation agit sur trois volets que sont : l’identification des femmes porteuses de fistule obstétricale, l’opération chirurgicale de ces femmes ainsi que l’appui à leur réinsertion socio-économique », a-t-elle martelé. A l’entendre la Fondation a permis en 5 années, de dépister 870 femmes, dont 601 opérées, 463 guéries et 406 appuyées dans la mise en place d’une activité génératrice de revenus. Des statistiques impressionnantes qui ont ému la ministre Véronique Tognifodé qui a saisi l’occasion pour saluer les actions de la Fondation Claudine Talon ainsi que ses partenaires qui permettent aux femmes guéries de la fistule obstétricale de retrouver leur dignité. « La fistule obstétricale se guérit », a martelé la Ministre en invitant les victimes à ne plus avoir honte d’aller consulter ou de se rendre dans un centre de promotion sociale. Elle a également insisté sur la nécessité de renforcer les actions de sensibilisation à l’endroit des populations pour prévenir la fistule obstétricale.

La ministre Véronique Tognifodé lors de son allocution

La ministre a tenu à réaffirmer la détermination du Gouvernement à œuvrer pour le bien-être de toutes les couches vulnérables du Bénin. « Le témoignage poignant de la jeune femme ayant souffert de fistule obstétricale après une maternité précoce suite à un mariage forcé à 15 ans, doit, nous renforcer davantage dans la lutte hardie que mène le Gouvernement contre les mariages précoces qui mettent en danger la santé des femmes », a-t-elle rassuré en invitant les femmes à faire bon usage des appuis matériels et financiers qu’elles ont reçus.

Entre les lignes : La visite des stands exposant les produits fabriqués par les femmes guéries de la fistule obstétricale a clôturé la cérémonie. Il faut noter que les femmes victimes de la fistule obstétricale perdent de l’urine et/ou des selles de façon incontrôlée et sont rejetées de la société.

Assise AGOSSA