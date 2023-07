Distribution de produits pétroliers au Bénin: Plusieurs stations-service fermées pour non respect des normes

Vues : 37

Une équipe d’inspection et de contrôle a mis sous scellées des stations-service où les instruments de mesure sont non-conformes aux normes règlementaires, le vendredi 30 juin dernier. Cette opération, conduite par l’agence nationale de normalisation de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM) du Ministère du commerce a consisté à s’assurer de l’état normal des appareils utilisés par les stations en vue d’appliquer les sanctions y afférentes et profiter de la même occasion pour rétablir l’équilibre dans les échanges commerciaux. Ainsi, il est reproché aux propriétaires de ces stations-service, l’utilisation d’appareils ne respectant pas les normes en la matière. Ces stations, sont également accusées de truquage dont le résultat serait de ne pas servir la quantité normale de carburant aux clients, conformément aux montants payés. Il faut rappeler que l’ANM est descendue sur le terrain suite aux diverses plaintes des usagers. L’Agence Nationale de Normalisation de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM) est la structure publique habilitée à contrôler tous les instruments de mesure en République du Bénin aux termes du décret 86-216 portant réglementation générale des instruments de mesure au Bénin. Elle est placée sous la tutelle du Ministère de l’industrie et du Commerce. Dans un communiqué signé de la cellule de communication de cette direction, d’autres stations-service vont être ainsi contrôlées de manière inopinée partout sur le territoire béninois.