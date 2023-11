Appui au service néonatologie du Cnhu-HKM : Soroptimist International club Cotonou Amazone encore au secours des nouveaux nés

Vues : 1

La présidente procédant à la remise symbolique d’un lot de produits aux responsables du service

Après les effets positifs de leur premier geste à l’endroit du service de Néonatologie du Cnhu-HKM, il y a un peu plus d’un an, les sœurs du Soroptimist International Club Cotonou Amazone ont encore récidivé. En effet, sous la conduite de madame Victoire Agbinoukoun, les membres dudit club assistées des présidentes des clubs Doyen et Calavi Colombe ont fait don d’un lot de médicaments ainsi que des consommables. La remise a eu lieu le vendredi 3 novembre 2023, dans l’enceinte du service. Et c’est la cheffe de ce service, Prof Léhila Tossa Bagnan accompagnée de Madame Alice Avodagbé né Gudigbohoun qui ont reçu ces présents destinés dans un premier temps à soigner les nouveaux nés et ensuite à les nourrir. Lors de cette remise, que ce soit les donateurs ou les responsables du service bénéficiaire toutes ont remercié tous ceux qui ont permis la réalisation de ce geste salvateur.

C’est d’abord la professeure Bagnan qui a commencé. «Le premier don nous a beaucoup aidé à soulager les nouveaux nés, les mères des nouveaux nés. C’est quelque chose que nous n’allons jamais oublier », a-t-elle rappelé avant d’ajouter « pour ces enfants qui sont dans le besoin des tout ce que vous nous apportez, et pour nous-mêmes qui avons besoin de tout ça pour apporter le soin qu’il faut, vous êtes un ange ». Elle a ensuite fait savoir que cette action que mènent ces femmes réunies au sein du club Amazone est un véritable bouffée d’oxygène pour ces enfants. «Voilà pourquoi en tant chef service et représentante du chef service de la clinique universitaire de pédiatrie et génétique médicale du Cnhu-HKM je vous dis un sincère merci », a-t-elle poursuivi. La cheffe service social hospitalier, représentant le directeur général a, pour sa part, indiqué que l’acte de générosité des membres du club est profondément touchant. «Soyez comblées vous aussi. Car, votre don vient soulager l’équipe soignante et le Cnhu aussi, a-t-elle précisé très émue avant de laisser entendre « nous avons toujours les bras ouverts pour vous accueillir ».

Avant de transmettre les produits, la président du SIC Cotonou Amazone déclaré que c’est sur la demande des responsables que son club a jugé utile de venir les accompagner dans leur tâche quotidienne, celle de sauver la vie de petits êtres très fragiles. « Aujourd’hui, nous avons jugé que c’est aussi de notre responsabilité de continuer à vous aider à sauver ces nouveaux nés qui n’ont pas demandé à venir dans ce monde de plus en plus difficile et qui se battent chaque jour pour survivre », a-t-elle souligné. Elle a par la suite informé que conformément aux besoins exprimés, elles sont arrivées avec 2 cartons de 50 cathéter G24, 2 cartons de 100 seringues 10CC, 4 cartons de 100 seringues 2CC, 50 lunettes à oxygène pédiatrique, 1 glucomètre CODE FREE, 1 boite de bandelettes code free, 24 boites de lait 1er âge, 24 lait pré, 50 sondes de gavage N°6, 50 sondes de gavage N°8, pour ce qui concerne les consommables. Pour les médicaments, elle annonce 5 boites de 10 ampoules de caféines, 3 boites de 10 ampoules d’exacyl injectable, 5 boites de solcer injectable, 10 flacons d’astymin injectable, 5 boites de 10 ampoules de sulfate de magnésium injectable, 10 boites de 10 ampoules de vitamine K1 injectable, 4 boites de 10 ampoules de Gardénal injectable, 2 boites de 10 ampoules d’Adrénaline injectable, 5 boites de 10 ampoules de chlorure de sodium injectable, 5 boites de 10 ampoules de chlorure de calcium injectable, 20 boites de Kefotax 1 injectable et 10 flacons de Ringer lactate 500ml. « tout ceci pour un coût global de 733875fcfa », a-t-elle fait remarquer avant de lancer à la responsable du service, « nous avons confiance en vous et en vos collaborateurs quant à l’usage judicieux de ce don ».

Ce don est le 2èmeque réalise le club Amazone qui est en guerre, tout comme les 6 autres clubs Soroptimist International présents au Bénin, pour l’épanouissement des femmes, des filles et de tous les enfants en général.