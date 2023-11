26e réunion APIRG et 9e réunion Rasg-Afi : Le Dg Anac Karl Legba dévoile  des préparatifs  

Vues : 1

Le DG de l’Anac lors du point de presse

Le Bénin accueille du 6 au 10 novembre 2023, la 26e réunion annuelle du Groupe régional Afrique-océan Indien de planification et de mise en œuvre (Apirg) et la 9e réunion du Groupe régional de sécurité de l’aviation-Région Afrique-océan Indien (Rasg-Afi). A quelques jours du démarrage de ces deux réunions qui se tiennent sur la base de la rotation entre les régions Afrique orientale et australe (Esaf) et Afrique occidentale et centrale (Wacaf), le directeur général de l’agence nationale de l’aviation civile (Anac), Mr Karl Legba a tenu un point de presse le vendredi 3 novembre 2023, au siège de la structure. Au cours de ce rendez-vous avec les médias, le dg a informé des tenants et les aboutissants de ces deux rencontres internationales. Il a surtout rassuré de ce que les préparations vont bon train et que le Bénin est déjà prêt pour faire de ce rendez-vous un succès. Il a également précisé que les différentes réunions se tiendront au Palais des congrès de Cotonou.

Par rapport à la spécificité de chaque réunion, il a indiqué que celle Apirg examinera à travers son cadre de performance pour la planification et la mise en œuvre de la navigation aérienne dans la région, les résultats des activités de ses organes contributeurs, y compris les progrès réalisés dans la mise œuvre du plan régional de navigation aérienne, et d’autres initiatives régionales. La réunion Rasg-Afi quant à elle discutera des questions de sécurité de l’aviation civile dans la région, l’état de la mise en œuvre des objectifs et cibles du Plan mondial pour la sécurité, de l’état de mise en œuvre des projets liés à la sécurité et d’autres sujets connexes. «Ces réunions qui sont les plus importantes relatives à la navigation aérienne et la sécurité de l’aviation civile, regroupent tous les pays de l’Afrique et l’Océan indien et rassemblent plus de trois cent (300) participants, de toutes les spécialités de l’aviation civile », a-t-il souligné avant d’ajouter que «outre l’importance majeure que revêtent les activités de planification et de gestion de la sécurité, elles représentent une occasion unique pour le Bénin de bénéficier au même endroit et surplace, de l’expertise continentale en matière d’aviation civile ». Car, achève-t-il, «plusieurs actions d’assistance ont été initiées et sont en cours concomitamment avec les travaux».

Pour ce qui est du lancement des travaux le lundi 6 novembre prochain, il sera présidé par le ministre du cadre vie et des transports en charge du développement durable. Il connaitra la présence effective des présidents du Rasg le Col Dokisime Gnama Latta, de Apirg,Mme Avomo Assoumou Paule Epse Kokiet de la Secrétaire générale de la Cafac, Mme Adefunke Adeyemi.

Anselme HOUENOUKPO