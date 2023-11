Lancement Apirg/26 et Rasg-Afi/9 : José Tonato expose les attentes des deux réunions

Vues : 2

Le presidium au lancement des travaux

La 26ème réunion régionale Afrique et Océan Indien de planification et de mise en œuvre (Apirg), et la 9ème réunion du groupe régional de sécurité et de l’aviation pour la région Afrique (Rasg-Afi) sont déjà en cours au Palais des Congrès de Cotonou. Organisées par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale sur la base du principe de rotation entre les régions Afrique orientale et australe (ESAF) et Afrique occidentale et centrale (WACAF), ces deux réunions offrent l’occasion de revisiter les challenges, les difficultés et les avancées dans le domaine de la navigation aérienne. C’est pourquoi lors de la cérémonie de lancement, tenue le lundi 6 novembre 2023, au palais des Congrès, le ministre du Cadre de vie et des transports en charge du développement durable, José Tonato, a rappelé aux participants (300, venus de différents pays d’Afrique et d’Océan Indien) l’importance mais aussi les attentes. Selon lui, au terme de ces réunions qui vont durer 5 jours, le niveau de performances en matière de sécurité afin de conserver le transport aérien comme moyen de transport privilégié et le plus sûr doit être amélioré. Pour y arriver, les participants doivent «non seulement faire le point de l’atteinte des objectifs fixés et indicateurs de la navigation aérienne y compris les priorités fixées dans le plan régional de navigation aérienne mais aussi faire la mise en œuvre rigoureuse des différents plans d’action dont les organisations se sont dotées ». A en croire le ministre José Tonato, les participants auront à échanger et partager les expériences pour une aviation civile sure au service du développement. Il a ensuite souhaité que les participants dressent le gap à combler par l’Afrique par rapport aux autres continents en termes d’infrastructures, de systèmes, de ressources humaines, de compétences et d’équipements. Autant d’attentes que le directeur général de l’Agence nationale d’aviation civile (Anac) du Bénin, Karl Lègba et, l’ensemble des participants ainsi que le président du groupe régional de sécurité de navigation pour l’Afrique et l’Océan Indien, le président du groupe régional de planification et de mise en œuvre et le directeur régional pour l’Afrique occidentale et centrale du l’Oaci sont appelés à satisfaire au terme des travaux de Cotonou.

Ce qu’a promis le Dg Anac qui a laissé entendre : «nous allons voir ensemble à travers les notes de travail préparées, comment est-ce que nous pouvons proposer aux autorités la marche à suivre pour les futurs systèmes de navigation aérienne mais également pour tout ce qui concerne notre politique en matière de sécurité de l’aviation civile ».

A souligner que la réunion APIRG examine à travers son cadre de performance pour la planification et la mise en œuvre de la navigation aérienne dans la région, les résultats des activités de ses organes contributeurs, y compris les progrès réalisés dans la mise œuvre du plan régional de navigation aérienne, et d’autres initiatives régionales. La réunion RASG-AFI quant à elle discute des questions de sécurité de l’aviation civile dans la région, l’état de la mise en œuvre des objectifs et cibles du Plan mondial pour la sécurité, de l’état de mise en œuvre des projets liés à la sécurité et d’autres sujets connexes.

Lesdites réunions se poursuivent et prennent fin le 10 novembre prochain.

Anselme HOUENOUKPO