Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP): Thierry Dovonou décroche son doctorat en didactique des sciences et technologies

Vues : 9

De quoi s’agit-il : L’Université d’Abomey-Calavi a enregistré un nouveau docteur en didactique des sciences et technologies. Il s’agit de Thierry Dovonou qui a soutenu, le 27 octobre 2023, publiquement sa thèse de doctorat axée sur l’enseignement des tests de caractérisation en classe de sixième au Bénin à l’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP). Au terme de sa soutenance, le jury international présidé par le Professeur titulaire AttikléméKossivi, lui a décerné la mention très honorable.

Qui sont les membres du jury : Outre le président Attiklémé Kossivi, le jury est composé de : Jean Marc Ategbo, Professeur Titulaire, Université d’Abomey-Calavi ; Christian Orange, Professeur Titulaire, Université Libre de Bruxelles (Belgique) ; Marie Noelle Hindryckx, Professeur Ordinaire, Université de Liėge (Belgique) ; Eugene Sègbégnon OKE, Maitre de Conférences, Université d’Abomey -Calavi; Basile Agbodjogbé, Maitre de Conférences, Université d’Abomey-Calaviet de Denise Orange Ravachol, Professeur Titulaire, Université de Lille 3 (France). La thèse rédigée sous la direction du Professeur Denise Orange Ravachol de l’Université de Lille 3 en France.

Que dit l’impétrant : La thèse a essayé de voir aussi comment fonctionne le professeur par rapport aux tests de caractérisation et par rapport à l’expérimentation. Pour le nouveau docteur Thierry Dovonou, qui a travaillé sur les tests de caractérisation surtout des matières SVT en classe de 6ème, ces tests sont très simples et les professeurs peuvent les réaliser sans laboratoire, mais malheureusement l’on a constaté qu’à travers le Bénin, ces tests ne sont pas réalisés dans les collèges. « Alors que les kits au programme voudraient qu’on permette aux enfants de réaliser ces tests pour installer le raisonnement scientifique chez les élèves. Leur donner la culture de la vérité. Les professeurs ne le font pas compte tenu d’une certaine contrainte du métier », a-t-il dit. Il a pu remarquer, de par son étude, qu’au Bénin, 39% des collègues ont des laboratoires. Le travail du docteur Dovonou soulève la problématique du manque de salle de classe. « La période où nous avons fait notre étude, l’Etat devrait construire 5000 salles de classes. L’Etat n’avait pas construit. Les directeurs d’école transforment les laboratoires en salle de classe simplement », déplore l’impétrant.

Plus loin, il fait constater que les professeurs ont aussi des problèmes de formation. « Nous avons apporté quelques propositions et suggestions. Le premier point, il faut former les enseignants, le deuxième point, il faut libérer les laboratoires pour qu’ils soient disponibles. Il est vrai que les tests de caractérisation sont dans la vie de tous les jours. Personne ne dira à l’enfant comment on met en évidence l’amidon, mais le raisonnement lui servira dans la nature pour être lui-même », précise-t-il. La recherche a évoqué les cas de ‘’atassai’’. Dans le ‘’atassi’’, selon ses dires, il y a des constituants, lesucre réducteur, l’amidon, le sel de chlorure. Donc les tests de caractérisation permettent de voir s’il y a des chlorures dedans. « Ce que nous avons fait est dans la droite ligne de l’approche par compétence adoptée par le Bénin. Pour que l’enseignant soit performant, il faut le former convenablement », a déclaré le docteur Thierry Dovonou.