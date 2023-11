5ème édition du concours “Grand Prix littéraire du Bénin”:  Teddy Gandigbé, ” Christon Editions” et Florent Houndjo primés

Vues : 33

Ce que vous devriez savoir : Les lauréats des trois prix de la 5ème édition du concours “Grand Prix littéraire du Bénin”, ont été dévoilés et primés le vendredi 3 novembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. La cérémonie a été présidée par le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola. Après la délibération des travaux supervisés par un Huissier de justice assermenté, le Prix du Journaliste/chroniqueur littéraire a été remporté par Teddy Gandigbé du journal ‘’Matin Libre’’, qui est parti avec le trophée et un chèque d’un million de francs CFA. Le Prix de l’éditeur a été décerné à la maison d’édition ” ChristonEditions” qui est reparti avec un trophée et un chèque de trois millions de francs CFA. Quant au Grand Prix littéraire du Bénin, il a été remporté par l’écrivain Florent Houndjo grâce à son ouvrage intitulé : ‘’Dans les limbes’’. Il a reçu un trophée et un chèque de cinq millions des mains du ministre de la culture. Il succède ainsi à l’écrivain Amoussou Jules Daniel, lauréat de l’édition 2023.

Ce qu’en dit le ministre :La cérémonie du Grand Prix Littéraire du Bénin est pour le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, une source d’espoir pour l’avenir du secteur de la littérature. Rappelant les réformes engagées pour la promotion de ce secteur au Bénin, le ministre a précisé l’importance de décerner le Grand Prix Littéraire du Bénin à l’écrivain le plus méritant, mais aussi, le « Prix de l’éditeur » et le « Prix du journaliste littéraire » pour honorer les éditeurs et journalistes/chroniqueurs littéraires. A l’en croire, les lauréats de ces prix ne sont pas seulement des écrivains, des chroniqueurs ou des éditeurs exceptionnels, ils sont aussi des ambassadeurs de la culture béninoise, portant nos histoires et notre créativité au-delà de nos frontières. « Leur responsabilité et leur engagement sont déterminants en ces moments où notre pays travaille avec méthode à maitriser le narratif sur ce que nous fûmes et ce que nous projetons être. Révéler le Bénin à ses filles et fils et au monde, passe aussi par la mobilité de l’écrivain, la circulation de son l’œuvre et son accessibilité », a ajouté Jean-Michel Abimbola. A travers la pérennisation du Grand Prix littéraire du Bénin, le ministère du tourisme de la culture et des arts, entend révéler le Bénin à ses filles et fils et au monde, par la mobilité de l’écrivain, la circulation de son l’œuvre et son accessibilité. Afind’encourager la création littéraire et de promouvoir la littérature béninoise, le ministre Abimbola, rassure les lauréats de la visibilité de leurs œuvres dans les médias à travers un programme de promotion axée sur des magazines culturels, les émissions spécialisées tant sur les médias classiques que sur les web magazines. « Grâce au programme de numérisation de ses fonds documentaires, la bibliothèque nationale du Bénin s’est dotée d’une plate-forme qui va permettre au public d’avoir accès à la plus grande partie de ses livres », ajoute le ministre. Il n’a pas manqué de féliciter les gagnants de cette édition 2023.

Entre les lignes : Instituée depuis 2019, par le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, cette prestigieuse compétition nationale a le mérite en valeur l’expression de la diversité éditoriale nationale ; stimuler et promouvoir la création littéraire chez les jeunes et aussi à faire découvrir et promouvoir les écrivains béninois et leurs œuvres.

Zoom sur les trois lauréats des trois prix décernés

Qui est Teddy Gandigbé : Lauréat du Prix Africain de l’Excellence de la Presse Ecrite au trophée Hokan 2023 et finaliste lors de l’édition 2022 du Grand Prix Littéraire du Bénin, Teddy Gandigbé est un professionnel des médias en exercice au sein du quotidien d’informations, d’analyse, de publicité et d’investigation Matin Libre. En tant que journaliste spécialisé dans les questions liées au tourisme, aux arts et à la culture, Teddy Gandigbé voue une passion sincère à la littérature. Son rôle quotidien le conduit à analyser et décortiquer les œuvres littéraires dans les colonnes de son journal, contribuant ainsi à mettre en lumière les auteurs et écrivains, tant de son pays que d’ailleurs. Fort d’une licence en Lettres Modernes obtenue à l’Université d’Abomey Calavi, Teddy Gandigbés’engage activement à promouvoir et à renforcer la chaîne et l’industrie du livre au Bénin. Son dévouement à la littérature et son expertise journalistique se sont traduits par des reconnaissances et des distinctions significatives dans le domaine de la presse écrite et de la critique littéraire.

Que sait-on des Éditions CHRISTON: Fondée en 2008 par Christophe Tonon, CHRISTON Éditions a bâti une réputation solide dans le monde de l’édition. La maison d’édition publie des auteurs de diverses nationalités et peut se targuer d’avoir à son catalogue plus de 150 titres, dont le premier album jeunesse de l’auteur béninois légendaire, Florent Couao-Zotti. Cette entreprise dynamique est affiliée à l’Association Professionnelles des Éditeurs de Livres du Bénin (APEL-Bénin) et est également membre de l’association panafricaine Afrilivres. CHRISTON Éditions est un acteur majeur dans le monde des foires, salons du livre et rencontres internationales. Il participe régulièrement à des événements littéraires à Abidjan, Tunis, Lomé, Paris, Niamey, Casablanca, Dubaï, Ouagadougou. La maison d’édition a réussi à inscrire deux de ses livres au programme d’enseignement au Bénin, en plus d’avoir un livre au programme au Togo. En reconnaissance de ses réalisations dans le domaine de la littérature, CHRISTON Éditions s’est vu décerner le Grand Prix littéraire du Bénin en 2019, à travers une auteure de son catalogue. Plus récemment, en 2022, l’entreprise a élargi son champ d’action en créant LE GÉANT, une société spécialisée dans la distribution et la diffusion de livres. Cette nouvelle initiative a rapidement suscité un intérêt considérable, aussi bien au niveau national qu’international. CHRISTON Éditions continue donc de marquer l’industrie de l’édition par son engagement pour la littérature et la diffusion des œuvres littéraires à travers le monde.

Qui est Florent Houndjo : Florent Houndjo, écrivain béninois, est un homme aux multiples talents et qualifications. Sous son nom complet, HoundjoCodjo Florent, il détient une maîtrise en Lettres modernes, un diplôme de premier cycle de l’ENAM avec une spécialisation en Administration du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi qu’un Master 2 en Socio-anthropologie, orienté vers le Genre et la Gestion des Projets de Développement. Malgré son service actuel au sein du Ministère du Travail et de la Fonction Publique, Florent Houndjo est avant tout un fervent amateur de littérature. En 2020, il a fait une entrée remarquée dans le monde des écrivains avec la publication de son premier roman intitulé “Soixante-neuf”. Ce roman a été présélectionné pour le Prix LES AFRIQUES en 2021 et est devenu finaliste du Grand Prix littéraire du Bénin la même année. En 2022, il a élargi son répertoire littéraire en publiant “Dans les Limbes”, une pièce de théâtre qui a été doublement finaliste aux Grands Prix littéraires du Bénin en 2022 et 2023. Florent Houndjo continue de s’imposer comme un auteur talentueux et polyvalent, apportant sa contribution précieuse à la scène littéraire béninoise.