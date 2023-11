Yacoubou Malèhossou au sujet des crises dans les communautés religieuses: « Je n’ai jamais vu un chef d’Etat intervenir comme le président Talon »

Vues : 2

A la suite du dénouement par le président de la République, Patrice Talon de la crise qui oppose l’imam de la mosquée centrale de Cadjèhoun, Issiaka Alao Ligali et les membres du comité de gestion de ladite mosquée, le médiateur de la communauté musulmane du Bénin, El hadj Yacoubou Malèhossou a réagi. C’était à la faveur d’un entretien réalisé par “Le Matinal”.

Que dit Yacoubou Malèhossou : L’ancien député et médiateur de la communauté musulmane du Bénin, El hadj Yacoubou Malèhossou s’est réjoui de l’intervention de Patrice Talon dans la crise qui secoue la communauté musulmane de Cadjèhoun et se dit satisfait de son attachement à la paix et à la concorde nationale. « Le président Talon est un don pour le Bénin. Un don envoyé par le Tout Puissant à toutes les confessions religieuses », fait-il savoir. Pour Yacoubou Malèhossou, c’est pour la première fois qu’il constate qu’un Chef de l’Etat est à l’écoute des religieux. « Je suis rentré dans la politique depuis 1972. J’ai observé des crises dans les églises, les mosquées et les couvents. Je n’ai jamais vu un chef d’Etat intervenir comme le président Talon est en train de faire depuis quelques années. C’est pour la première fois je constate qu’un Chef de l’Etat est à l’écoute des religieux. Je dis cela parce que depuis son arrivée, tout le monde a pu constater qu’il a fait beaucoup pour que les religieux soient ensemble », a-t-il dit.

Que retenir de la rencontre : Selon le médiateur Yacoubou Malèhossou, lors de la rencontre, le chef de l’Etat a invoqué le sens de pardon des uns et des autres. De son point de vue, cette requête du président de la République a porté puisqu’elle a induit un assouplissement des positions de la part de ceux qui demandaient la destitution de l’imam. Cette rencontre a permis de rétablir le premier vice-imam dans ses fonctions. Les membres du comité de gestion et le comité chargé de la reconstruction de la mosquée, ont été tous rétablis. Et l’imam a abandonné l’idée de turbaniser son fils au détriment du vice-imam. Un comité de cinq membres a été mis en place par le chef de l’Etat pour veiller à la mise en œuvre des résolutions et à leur suivi. Ce comité est composé du ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, du président de l’Union islamique du Bénin, du président du comité de gestion la mosquée centrale de Cadjèhoun, de l’imam de ladite mosquée et de moi-même en ma qualité de médiateur de la communauté musulmane du Bénin.

Par ailleurs : Le médiateur Yacoubou Malèhossou invite les protagonistes à se prendre au sérieux et à ne plus crier dans la mosquée. « Le chef de l’Etat a été formel sur la question. Celles qui vont s’obstiner à le faire, risquent de subir les rigueurs de la loi. Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique qui était à la réunion, a été instruit aux fins », souligne-t-il.

A. T.