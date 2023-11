Session ordinaire du Conseil des Ministres de l’APPO à Cotonou: Les ministres et chefs de délégation expriment leur gratitude au président Talon

Vues : 2

La 44ème session ordinaire du Conseil des Ministres de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO) s’est tenue à Cotonou le jeudi 02 novembre 2023. C’est le ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané qui a lancé les travaux ayant pris fin avec d’importantes résolutions. Au terme, les participants venus de 16 pays membres de l’organisation ont exprimé leur gratitude au Chef de l’Etat.

Bio Tchané, ministre d’Etat chargé du Développement





Qu’est-ce qu’il faut retenir : La Banque Africaine de l’Énergie opérationnelle en juin 2024. C’est l’une des résolutions importantes prises à cette session ordinaire du Conseil des Ministres de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO). Présidée par le ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines du Bénin, Samou Séïdou Adambi, président en exercice de l’APPO, la session a réuni au Novotel Orisha à Cotonou les Ministres et chefs de délégation de 16 pays membres de l’organisation ainsi que le Secrétaire Général de l’APPO, Dr Omar Farouk Ibrahim, et le Directeur Général de la Société Africaine d’Investissement en Énergie.



Pourquoi une Banque Africaine de l’Énergie : L’APPO a décidé de créer la Banque Africaine de l’Énergie en partenariat avec AFREXIMBANK parce qu’il a été constaté que les pays membres de l’organisation regorgent d’énormes réserves pétrolières et gazières non exploitées. Ces dernières années, le continent subit les conséquences néfastes du réchauffement climatique malgré qu’il ne soit pas auteur de ce désastre écologique. Les auteurs refusent d’agir mais ont plutôt choisi d’interdire à l’Afrique l’exploitation de ses réserves pétrolières et gazières. Face à cette situation, A l’issue de la session de Cotonou, que le Conseil des ministres de l’APPO réaffirme la détermination de ses pays membres à s’engager en faveur du succès de la Banque Africaine de l’Énergie dans sa quête de financement pour le développement des infrastructures énergétiques dans les différentes régions du continent pour la sécurité énergétique et le développement durable. Sur le plan de l’industrie pétrolière et gazière, ces derniers travaillent pour que le continent soit autonome. « Sans l’énergie, il n’y a pas de vie. Aujourd’hui, nous mettons tout en œuvre pour que la Banque Africaine de l’Énergie devienne une réalité d’ici le 30 juin 2024 », a fait savoir le ministre de l’énergie, Samou Séïdou Adambi.

Quelles sont les autres résolutions : Le Conseil a également approuvé les rapports de l’audit externe des états financiers du secrétariat et a confirmé la nomination de 3 nouveaux membres du Conseil Exécutif. Il a été adopté le programme de travail annuel 2024 et le budget triennal du secrétariat et Adolphe Moudiki du Cameroun et Bruno Itoua de la RD- Congo ont été élus respectivement président et vice-président de l’APPO en 2024. Le Conseil a exprimé sa gratitude au président Patrice Talon et à tout le peuple béninois pour le soutien que l’APPO reçoit du Bénin depuis sa création et pour les excellentes dispositions prises lors des réunions statutaires en 2023. Il faut préciser que la prochaine session se tiendra au Cameroun au cours du dernier trimestre de l’année 2024.

A. T.