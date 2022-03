Don de matériels de protection contre le COVID-19 en milieu scolaire: Le SI club Cotonou Amazone œuvre pour le bien-être des usagers du CS Ste Mirabelle de Womey

De

Depuis l’apparition de maladie Covid-19, ce n’est plus la tranquillité pour le bien-être des citoyens. Ainsi, plusieurs attentions sont menées par des structures qui ambitionnent voir le monde poursuivre son cours normalement. Au nombre de ces organisations, on a le Soroptimist International Club Cotonou Amazone qui a réalisé une importante action le Vendredi 4 mars 2022. Ce geste, la mise à disposition d’un système de lavage des mains doublé de don de 1000 masques de protection, est allé à l’endroit des usagers, en occurrence les élèves et le personnel enseignant ainsi que les autres personnes qui fréquentent le complexe scolaire Ste Mirabelle de Womey. A l’occasion de la remise de ces 1000 masques et un ensemble de dispositif pour permettre aux écoliers et au corps enseignant de bien se protéger contre cette pandémie, la présidente du soroptimist international club Cotonou Amazone, madame Paula Ayanou a informé en que «c’est conscientes de la naïveté des enfants bien qu’ils ne développent pas la maladie, mais reste un maillon important dans la contamination qu’elle et ses sœurs ont décidé de répondre à la sollicitation de la promotrice de l’école.»

«Le club Amazone a voulu par ce geste apporter sa pierre aux efforts du gouvernement et des différentes organisations sœurs pour pallier l’expansion de ce virus», a-t-elle indiqué tout en ajoutant que «ce don vient renforcer et encourager la promotrice de la dite école d’une part et d’autre part, contribuer à la protection de la petite enfance». Elle n’a pas manqué de rappeler la nécessité de toujours se protéger car le Coronavirus existe et continue de faire des ravages.

Accueillant le don à cœur joie, les responsables de ce lieu d’éducation, informent que cette réalisation est l’accomplissement d’un soulagement pour faire barrière à la pandémie du COVID-19.»

Que retenir du soroptimist international club

Le Soroptimist International Cotonou Amazone est l’un 7 clubs qui existent au Bénin et qui luttent pour le bien-être des femmes, des enfants et des personnes âgées à travers de dons. Cette organisation de femmes engagées dans les affaires et la vie professionnelle a pour devise ”comprendre, défendre et entreprendre” à travers des initiatives qu’elles suscitent pour transformer la vie des femmes, des filles et des enfants dans plusieurs domaines tels que: l’éducation, l’autonomisation des femmes, l’élimination des violences à des femmes, la santé et bien d’autres.

Anselme HOUENOUKPO