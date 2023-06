Développement de la Vallée de l’Ouémé: Le Bénin décroche 28 milliards à la BOAD

Le Bénin a reçu un financement de 28 milliards de francs CFA de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) pour le développement de la basse Vallée de l’Ouémé. Les administrateurs de l’institution ont approuvé ce prêt lors de la 136 e session ordinaire du conseil d’administration de la BOAD tenue, le 26 juin 2023,en Côte d’Ivoire. Ce montant sera orienté vers le financement du projet ‘’Développement des Infrastructures Agricoles et Désenclavement de la Basse et Moyenne Vallée de l’Ouémé”. La mise en œuvre de ce projet va contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations ciblées dans la Vallée de l’Ouémé. Le Conseil d’Administration de la BOAD a aussi approuvé des prêts pour le financement partiel de 10 autres projets dans les pays de la sous-région. Le montant global est de 182,32 milliards FCFA, portant à 7 835,02 milliards FCFA, le total des engagements (toutes opérations confondues) de la BOAD, depuis le démarrage de ses activités opérationnelles, en 1976.

