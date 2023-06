Supposée ‘’absorption’’ de Moele-Bénin par l’UP-R:  Ayadji dément et invite ses militants à maintenir le cap

Face aux rumeurs qui circulent sur la fusion de Moele-Bénin à l’Union Progressiste le Renouveau, le président de ce parti, Jacques Ayadji a adressé un message le mercredi 28 juin 2023, à l’endroit de ses militants pour démentir. « Militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du parti Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (Moele-Bénin), une information faisait état de l’absorption de notre parti politique par un autre, dont nous sommes supposés être l’un des acteurs, ne saurait être portée à notre connaissance par voie de presse ». C’est en ces termes qu’il s’est adressé aux militants dans son message. Il a déploré qu’aucune enquête ne soit menée auprès de ces partis concernés avant que l’information ne paraisse dans la presse. « En ma qualité de premier responsable de Moele-Bénin, je ne suis associé, ni de près, ni de loin à une initiative du genre », précise-t-il. A cet effet, le président de Moele-Bénin invite ses militants à poursuivre le combat en se consacrant à la préparation de leur premier congrès ordinaire prévu courant août-septembre 2023 et dont la première réunion du comité d’organisation s’est tenue le lundi 26 juin 2023.

You cannot copy content of this page