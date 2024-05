Réhabilitation et aménagement de la voirie urbaine à Abomey-Calavi: Les travaux d’Asphaltage Phase B lancés

Visits: 3

Ce qu’il faut savoir : Le projet Asphaltage Phase B et le Programme d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires (PAPVS) ont été officiellement lancés le jeudi 02 mai 2024. Cette cérémonie, placée sous la tutelle du Ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du Développement Durable et conduite par la Société des Infrastructures Routières et d’Aménagement du Territoire (SIRAT), s’est déroulée en présence du Maire de la ville d’Abomey-Calavi, de plusieurs autorités, et autres. En marge de cette cérémonie, les autorités présentes ont effectué une descente sur le terrain pour le symbolique premier coup de pioche.

Les zones couvertes par le projet Asphaltage Phase B : La deuxième phase du Projet Asphaltage est destinée à la réhabilitation et à l’aménagement de la voirie urbaine dans six communes, à savoir : Cotonou, Parakou, Djougou, Porto-Novo, Kandi, et Abomey-Calavi. Elle va durer 03 ans. La particularité de la deuxième phase du Projet Asphaltage est qu’elle est exécutée en même temps que le Programme d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires (PAPVS), conçu pour améliorer le cadre de vie et atténuer les effets des inondations cycliques qui touchent les zones visées. Les chantiers sont ouverts dans les localités de Sèmè, Agamadin, Zoundja, Gbodjo, Arconville 3, Zogbadjè, Tankpè, Djadjo, Houekehonou, Houekegbo, Zopah (Bitume), Voies d’accès au marché de Cococodji (Bitume / Pavé), Tokpa-Zoungo, Aitchédji1. Le PAPVS, programme d’assainissement pluvial, est décliné en deux lots. Le premier lot concerne la construction de 02 collecteurs principaux de 9933 ml en béton armé et la construction d’un collecteur secondaire de 511 ml également en béton armé. Au total, 10444 ml d’ouvrages de drainage et 4812 ml de voiries pavées et bitumées seront réalisés. Le second lot comporte la construction de 07 collecteurs principaux de 15904 ml en béton armé et de 08 collecteurs secondaires de 5155 ml également en béton armé. Au total, 21059 ml d’ouvrages de drainage seront livrés pour le bonheur des populations.

Par ailleurs : La réalisation de l’ensemble de ces deux projets est évaluée à 684 milliards FCFA, mobilisés auprès des Partenariats Techniques Financiers. Ils vont permettre, à l’horizon 2026, de construire plus de 200 km de grands collecteurs d’eaux pluviales, plus de 230 km de voies, d’équiper les rues et les espaces aménagés en lampadaires solaires de dernière génération, panneaux de signalisation de sécurité routière, la création d’espaces verts, la réparation des clôtures des écoles, ainsi que la construction de nouvelles salles de classes dans les abords des rues traitées.