Sociétas: Les Béninois fondent leurs foyers après 20 ans

Vues : 4

A quel âge les Béninois fondent-ils leur foyer ? C’est la question que nous avons posée à quelques personnes cette semaine. Pour la plupart, c’est toujours après 20 ans. Ceux qui l’ont fait après 30 ans le regrettent. Voici quelques réponses dont certaines proviennent de nos amis internautes.

Jean-Florentin Edjèkpoto, enseignant

« J’ai fondé mon foyer à 35 ans »

Jean-Florentin Edjèkpoto

J’ai fondé mon foyer à 35 ans. Certains réussissent dans leur foyer, d’autres n’ont pas réussi. Et l’âge même dépend des études. Ça dépend du destin, ça dépend de l’environnement. L’idéal c’est qu’on se marie tôt, mais il y a des variables spirituelles qui nous échappent. Je crois fortement au destin. C’est très complexe. Notre logique n’est pas logique de Dieu. Il y a des gens qui ont réussi sur le plan professionnel, ou autres. On nourrit de grands rêves, mais en matière de mariage je n’ai pas réussi.

Kokouvi Eklou, journaliste

« Pas de regret vraiment »

Kokouvi Eklou, journaliste

Au fait, j’ai fondé mon foyer à 27 ans, si je considère l’âge que j’avais au moment où elle est tombée en état de grossesse et la période où j’ai fait la connaissance de ses parents. Jour de la petite dot et connaissance des parents : 26 juin 2003, jour de la mort de Marc-Vivien Foé. Pas de regret vraiment, si je considère que j’en ai tiré tout au moins des enfants qui plus ou moins me comblent de cette fierté d’être père et d’assumer une de ces responsabilités dédiées à l’homme. En dépit des vicissitudes, je m’accroche tel un commandant au gouvernail de son navire face aux vents et bourrasques de la mer. Aujourd’hui, nous totalisons 23 ans de vie ensemble.

Mahmoud Saroukou

« C’est grâce à mon choix que je suis devenu un leader »

J’ai eu la grâce de me marier à 22 ans depuis l’université en prenant très tôt mes responsabilités de père et d’époux. En faisant le point aujourd’hui, c’est grâce à mon choix que je suis devenu un leader passionné dans mon domaine car c’est la base de ma motivation à ne jamais baisser les bras peu importe les situations.

Yannick Pugilbert T. Somalon, promoteur touristique

« L’expérience nous a grandis »

A 27 ans aussi, je me suis engagé. C’est une responsabilité énorme. Il faut mettre de côté ses principes, accepter l’autre et faire preuve de patience, de tolérance et de générosité. Après 11ans, je puis vous dire que l’expérience nous a grandis à maints égards.