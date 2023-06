Tabaski 2023/Imorou Bouraima, Directeur Fndajsl, fidèle musulman : « Cette commémoration rappelle qu’on ne doit pas tuer un homme »

Vues : 3

«Comme l’a dit l’iman, c’est un jour spécial non seulement pour la communauté musulmane mais aussi pour toutes les autres communautés religieuses également. Nous sommes en train de commémorer un acte divin qu’a accompli le prophète Ibrahim que d’autres appellent Abraham qui a montré son amour toute sa croyance envers le Seigneur tout puissant. Dieu lui a dit d’aller immoler son fils unique et il a voulu le faire. Parce qu’il croit en Dieu, il aime Dieu, il a voulu faire cet acte, un acte que je me demande si beaucoup peuvent accomplir aujourd’hui. Mais Dieu a montré comme l’a dit l’iman qu’un homme n’est pas à égorger, qu’on ne peut pas tuer un homme, Dieu nous recommande de ne jamais tuer un homme et Dieu a remplacé ce fils par une bête qu’il a immolé. Donc, cet acte là que nous sommes venus témoigner. C’est également une fête qui nous rappelle l’esprit du partage parce que les bêtes que nous allons immoler aujourd’hui, les viandes sont à partager entre membres de nos familles, nos amis et les pauvres. C’est donc une fête non seulement pour les musulmans, mais une fête pour toute la population béninoise. Je souhaite une bonne fête à tous.»

Propos recueillis par Anselme HOUENOUKPO