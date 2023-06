Tabaski 2023 : Les fidèles musulmans appelés à plus de fraternité

Vues : 4

L’iman Djalil Yessoufou

La fête Aïd el Kebir (Tabaski) de cette année 2023 a eu lieu, le mercredi 28 juin 2023. Et comme il est de coutume, les fidèles musulmans du Bénin ont sacrifié à la tradition. Ils ont célébré la fête et partagé les viandes de moutons immolés non seulement avec leurs familles mais aussi avec leurs proches, amis et pauvres, comme l’enseigne l’historique de ladite fête. Une historique que l’iman Djalil Yessoufou de la mosquée Aidjedo, a tenu à rappeler aux fidèles musulmans venus nombreux au rond-point Aidjedo pour assister l’ultime prière et à la première immolation. Au cours de ce rendez-vous, l’iman dans son sermon a reprécisé ce que doit symboliser cette commémoration pour un homme.

Iman Djalil Yessoufou : « Cette célébration enseigne la culture du sacrifice et le partage »

«Ce sont des leçons que nous devons tirer de la célébration de la fête de Tabaski. Il ne s’agit pas seulement d’immoler et de prier tout court. Il faut que ces actes aient d’impacts sur notre comportement. Et le comportement ici, c’est la culture du sacrifice, du volontariat. Ce qui a déserté malheureusement le forum de nos jours. Personne n’aime aujourd’hui se sacrifier rien que pour la bonne cause. Tout le monde court derrière les intérêts. Ce que nous célébrons aujourd’hui, c’est un grand sacrifice de la part de Ibrahim ou Abraham. Parce qu’il a vu dans le rêve que Dieu lui a intimé l’ordre de sacrifier son fils (l’égorger) et il a voulu passer à l’acte. Mais Dieu, miséricordieux et clément a donné un enseignement à toute l’humanité que l’espace humain est à préserver. On n’égorge pas l’homme. Et c’est pour cela que tous ceux qui égorgent ou tuent au nom de l’islam n’ont rien à avoir avec l’islam. Le motif ou la raison de leur acte est ailleurs. Sinon, l’islam n’enseigne pas la violence. L’islam n’enseigne pas l’humiliation de l’homme. Si Dieu avait laissé Abraham aller jusqu’au bout, vous imaginez ce que notre monde allait devenir. C’est pour donc nous dire stop et halte et nous saisissons cette opportunité pour dire également halte et stop à tous ceux qui au nom de l’islam, pour des intérêts personnels et individuels, des intérêts mêmes parfois inavoués, causent de tort à leurs prochains. Vous savez que chez nous au Bénin, il y a actuellement beaucoup de déplacés ; des gens qui n’ont pas pu continuer de vivre dans leur domicile; des gens qui sont obligés de quitter leur village pour se réfugier dans les villes et dans les zones urbaines; vous savez qu’à l’instar du Bénin, le Burkina, le Mali, et j’en passe, on cause de tort aux humains au nom de l’islam. Donc cette fête que nous venons de célébrer encore une fois aujourd’hui, est un rappel pour chacun de nous. Nous devons essayer de mettre l’humiliation de l’homme sur tous les plans de côté pour lui donner sa dignité; la dignité que Dieu lui a donnée depuis sa création. C’est le premier message que nous avons passé aujourd’hui. Le second message est celui de partage. Comme vous le savez, les viandes des moutons que nous avons immolés sont à partager entre amis, entre familles, et aux pauvres qu’ils soient musulmans ou non. Cet esprit, cette culture de partage doit être sur le long de l’année. Ce n’est pas seulement pour le jour de la Tabaski. Que Dieu nous prête vie jusqu’à l’année prochaine».

Anselme HOUENOUKPO