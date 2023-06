Examen de fin d’année: 81,29% d’admis au cep 2023

La délibération de l’examen qui marque la fin du cours primaire a eu lieu le jeudi 29 juin 2023. Le taux de réussite au plan national est de 81,29%. Selon les grandes tendances, le département du Plateau est classé premier avec un taux de réussite de 88,94%. Il a été suivi par le département du Borgou qui a un taux de 87,23% et le département du Littoral prend la troisième place avec un pourcentage de 86,91%.Dans les autres départements, les taux d’admissibilité restent également impressionnants. L’Ouémé (79,96%), l’Atlantique (83,15%), les Collines (81,21%), le Zou (77,97%), le Mono (80,31%), Donga (86,23%), etc.

