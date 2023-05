Pour la dynamisation du commerce transfrontalier: Bénin Terminal et AGL Bénin aux journées portuaires de l’Hinterland

Vues : 26

Sur l’initiative de la direction du Port Autonome de Cotonou (PAC), la 1ère édition des Journées Portuaires de l’Hinterland, s’est tenue les 09 et 10 mai au Niger. Les filiales de Africa Global Logistics, Bénin Terminal et AGL Bénin, ont participé à cet évènement, qui a réuni les acteurs majeurs des communautés portuaires du Bénin et du Niger, ainsi que ceux du Mali, du Burkina-Faso pour promouvoir les échanges commerciaux et relever les défis du commerce transfrontalier.

De quoi il est question : Cette première édition des Journées Portuaires de l’Hinterland a eu lieu autour du thème : « commerce transfrontalier face à la compétitivité portuaire ». Elle a permis de souligner les enjeux liés à la performance du Port de Cotonou et de revenir sur les relations avec ses partenaires. Ainsi, Bénin Terminal, opérateur du Terminal à conteneurs du Port de Cotonou, et AGL Bénin, acteur de référence de la logistique au Bénin, partenaires du Port Autonome de Cotonou ont mis en place leur stand afin de mettre en lumière leurs solutions innovantes pour le transport de colis lourds et hors gabarit du Port de Cotonou, vers n’importe quelle ville du Niger et de l’Hinterland. Une occasion pour les participants d’échanger avec les experts des deux entreprises et de découvrir davantage l’étendue des solutions logistiques intégrées, proposées par les deux acteurs. Ces Journées Portuaires de l’Hinterland, ont également été marquées par des moments d’échanges et de débats avec les parties prenantes, qui ont permis de ressortir les axes d’amélioration à apporter aux prestations et aux services du Port de Cotonou. À travers cette participation, Bénin Terminal et AGL Bénin souhaitent réaffirmer leur position de partenaire clé du Port Autonome de Cotonou.

Pourquoi : Il faut comprendre que Bénin Terminal est aujourd’hui l’acteur majeur avec 98 % de part de marché dans la manutention des conteneurs au Port de Cotonou. C’est donc le point de passage privilégié des marchandises conteneurisées à destination des pays de l’Hinterland. En 2022, l’entreprise a réceptionné sur ses installations, quelques 527187 EVP (équivalent 20’’) déchargés des navires. La part transférée vers les pays de l’Hinterland représente environ le 1/3 du volume manutentionné. Au cours de cette même période, l’AGL Bénin a réceptionné au Port de Cotonou, près de 1500 tonnes d’équipements industriels pour le compte de divers clients de l’Hinterland. Malgré les défis rencontrés, les équipes d’AGL Bénin ont parcouru environ 1 600 km sur le corridor Bénin-Niger afin de garantir la livraison intacte, sécurisée et ponctuelle, des marchandises et matériaux des clients. Cette contribution a joué un rôle essentiel dans le renforcement du tissu industriel de ces pays.

Photo de famille des participants

Que disent les acteurs : Le Directeur Général du Port Autonome de Cotonou, Joris Thys a encouragé tous les acteurs économiques de la sous-région, à travailler avec sa direction pour favoriser le développement du port de Cotonou. « Nous avons la volonté de jouer un rôle majeur dans l’émergence d’une économie régionale dynamique et nous sommes convaincus que le port de Cotonou sera de plus en plus compétitif avec le concours de tous », fait-il savoir. Pour sa part, le Directeur Général Cluster Bénin-Niger de AGL, Pierre Ngon, a donné l’assurance qu’ils seront plus déterminés à être le partenaire de premier plan pour le port de Cotonou. « Nous sommes encore plus déterminés à être un partenaire de premier plan pour le port de Cotonou, en continuant à améliorer nos prestations afin d’offrir des solutions de pointe à nos clients », a-t-il rassuré avant de se réjouir de l’organisation de cet évènement, qui leur a permis de se rapprocher de leurs partenaires et d’autres acteurs économiques de l’Hinterland. « Cet événement est formidable. Nous repartons avec une meilleure visibilité sur les attentes », a-t-il dit. Dans son intervention, le Directeur Général de Bénin Terminal, Fabrice Ture, a précisé qu’avec plus de 200 millions € d’investissement déjà réalisé à fin 2022, Bénin Terminal a pour vocation de devenir un véritable hub logistique régional de croissance pour le Niger, le Mali, le Burkina-Faso et le Nigéria. Il s’est aussi engagé à poursuivre son programme d’investissements et à continuer d’œuvrer pour la modernisation et le développement des activités portuaires au Port de Cotonou. « Nous sommes mobilisés pour être le partenaire de référence et votre acteur portuaire privilégié, et nous resterons toujours impliqués dans la quête permanente de l’excellence opérationnelle au service des usagers», a souligné Fabrice Ture.

A propos d’AGL au Bénin : L’AGL Bénin est l’opérateur logistique multimodal de référence en Afrique, réunissant plus de 21 000 collaborateurs dans 49 pays. Au Bénin, AGL emploie près de 1 000 personnes à travers 4 filiales qui déploient leurs activités dans les secteurs logistique et maritime (consignation, manutention, transit). Confiante dans le potentiel de développement du pays, AGL investit sur le long terme au Bénin et multiplie les efforts pour accélérer son intégration dans la région et sur l’ensemble du continent africain.

Alban T.