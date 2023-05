Complexe scolaire ‘’Les Sept Etoiles’’ de Ahossougbéta: Rotary Club de Cotonou Plage soutient les candidats au CEP

Vues : 4

Photo de famille des bénéficiaires

Le Rotary Club de Cotonou Plage a offert des lots de kits d’examen aux candidats à l’examen du Certificat d’Etude Primaire, le samedi 13 mai 2023 au complexe scolaire ‘’Les Sept Etoiles’’ de Ahossougbéta, situé dans la commune d’Abomey-Calavi. C’était en présence du président du Club Amen D’ALMEIDA, des anciens présidents du Club, de la donatrice Carmène KIKI, des bénéficiaires et des responsables dudit complexe scolaire. Ce don composé de cartables, vrais dessinateurs, stylos, crayons à papier, règles, ports de cartes d’identité et autres, s’inscrit dans le cadre des actions humanitaires et de solidarité que prône le Rotary Club de Cotonou Plage au profit des couches défavorisées.

En ces temps de difficultés financières, le Rotary Club de Cotonou Plage entend soulager les parents surtout par ces kits scolaires. Ce geste vise aussi à encourager les candidats à l’examen du Certificat d’Etude Primaire (CEP) dont les épreuves écrites démarrent le 05 juin 2023. Pour le président de Rotary Club Amen D’ALMEIDA, l’éducation constitue une priorité dans sa vision car permettant aux enfants d’acquérir les compétences nécessaires à leur épanouissement.

Après avoir reçu les dons, les bénéficiaires ont exprimé toute leur reconnaissance et gratitude envers les donateurs. Pour eux, leur joie est d’autant plus grande parce que plusieurs d’entre eux n’ont souvent pas de matériels nécessaires pour la protection de leurs effets pendant les compositions. Ce geste vient donc les combler. Satisfaits, ils promettent offrir de meilleurs résultats aux examens. Dans la même veine, les enseignants ont adressé leurs reconnaissances et gratitudes aux membres de Rotary Club, tout en leur soumettant de nouvelles doléances.