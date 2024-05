CAP 2024: 12076 candidats planchent ce lundi

Visits: 2

Le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Yves Kouaro Chabi a procédé ce lundi 06 mai 2024 au lancement officiel des épreuves de l’examen du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) session de mai 2024 au lycée technique et professionnel Coulibaly de Cotonou. À l’occasion, il a salué la clairvoyance des candidats pour avoir opté pour l’enseignement technique et la formation professionnelle avant de leur souhaiter une bonne composition. Cette année sur le plan national, 12076 candidats vont à l’assaut de ce diplôme contre 9839 l’année dernière, soit un taux d’augmentation de 22,7%. Ils composent dans quatre options que sont : Sciences et Techniques Industrielles (STI), Enseignement Familial et Social (EFS), Hôtellerie-Restauration (HR) et Sciences et Techniques des Métiers d’Arts (STMA).