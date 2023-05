Changement de bord politique: Iréné  Agossa quitte l’opposition et atterrit à  l’UPR

Vues : 13

Irené Agossa

C’est acté depuis samedi dernier. L’acteur politique et candidat malheureux aux dernières présidentielles de 2021, Iréné Agossa vient de tourner dos à l’opposition béninoise. La décision ainsi prise par le président du parti Restaurer la confiance (RLC) a été officialisée ce samedi à Grand-Popo, à l’occasion d’un congrès extraordinaire qui a réuni les membres du bureau exécutif national, les coordonnateurs départementaux et autres. Les congressistes ont sur le coup procédé à la dissolution de RLC. Iréné Agossa, dans son intervention, a donné des justifications. « Il faut désormais une mutation profonde pour pouvoir faire face au développement de notre pays. Nous avons une mission, puisqu’en, évaluant déjà l’enjeu, nous nous avons dit l’UP le Renouveau n’a qu’à conduire cette mutation » a-t-il dit. Disparition de RLC et adhésion des tous ses responsables et militants à un autre parti, l’Union Progressiste le Renouveau. Cela a été bien dit ce samedi aussi à la satisfaction du président du parti défunt Iréné Agossa et de tous les congressistes présidents.

Il faut dire que le départ de Iréné Agossa et des siens du monde des opposants n’est plus véritablement une grande surprise, puisque l’homme en donnait déjà des signes à la veille des législatives de janvier 2023. Un scrutin auquel RLC n’a pas finalement pu prendre part, pour n’avoir pas réussi à entendre sa cause auprès d’un autre parti de l’opposition en vue de présenter une liste unique de candidatures. Le ralliement de RLC à l’UP-R ainsi scellé n’étonne pas aussi autant, puisque Iréné Agossa avait appelé à voter pour la liste de ce parti à ces mêmes législatives de 08 janvier 2023.

Christian TCHANOU