Lutte contre le travail des enfants dans le département du Plateau: Adidjatou Mathys appelle à l’implication de toutes les parties prenantes

La Ministre du Travail et de la Fonction Publique, Adidjatou Mathys, a procédé le vendredi 19 mai 2023 à Pobè, au lancement de la Campagne « Tolérance zéro au travail des enfants » suivie d’une sensibilisation grand public. Cet évènement a recueilli l’attention d’un parterre de personnalités politico administratives locales, d’autorité centrale, des acteurs du monde de travail, notamment du secteur artisanal, des responsables religieux et gardiens de la tradition, jeunes et femmes.

Ce que vous devriez savoir : Malgré les nombreux efforts consentis par le gouvernement, beaucoup d’enfants sont la proie facile des exploitants notamment dans l’artisanat, la vulcanisation, l’agriculture, dans le département du Plateau. L’exposition des enfants à ces activités engendre de nombreuses conséquences tant sur leur sécurité et leur santé que sur leur moralité. Ainsi, dans le cadre de la campagne « Tolérance zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence du Bénin », la ministre Adidjatou Mathys a choisi ce département pour mobiliser tous les acteurs du milieu à s’impliquer réellement dans la campagne pour la protection de l’enfant.

Que disent les autorités : Avec des chiffres à l’appui, la ministre Adidjatou Mathys, a souligné que le travail des enfants persiste toujours et que malgré les efforts du gouvernement, le département du Plateau fait partie des territoires qui résistent encore au progrès dans ce domaine. « La tendance baissière du taux de prévalence nationale qui est passé de 52,5% en 2014 à 19,9% en 2021, selon les résultats de la deuxième enquête MICS, cache encore des disparités selon les Départements et les secteurs d’activité», informe Adidjatou Mathys. Pour une amélioration de la situation dans ledit département afin qu’il soit compté parmi les départements leaders de la protection des droits des enfants au Bénin, la ministre a sollicité l’implication active de toutes les parties prenantes. Il s’agit entre autres des inspecteurs du travail, les assistants sociaux, les agents de la police républicaine, les cadres de l’administration des mines, les procureurs de la République et juges pour mineurs, les acteurs de la société civile, les responsables des associations professionnelles, les partenaires sociaux, les leaders d’opinion, les têtes couronnées et autres. Le Directeur Départemental du Travail et de la Fonction Publique du Plateau (DDTFP/P), Bertrand Tahounga, le Maire du Conseil Communal des enfants de Pobè, Kowam Abiossè et le Président du Collectif des Artisans, Faessol D. Zannou, ont tous salué cette initiative du gouvernement. Ils ont exhorté l’Exécutif à poursuivre ses efforts pour le bien-être de l’enfant béninois. Quant au Maire de la commune de Pobè, Simon Adébayo Dinan et au Préfet du département du Plateau, Daniel Valère Setonnougbo, ils ont promis jouer leur partition pour la cause des enfants et ont pris l’engagement d’œuvrer à conjuguer au passé la triste réalité de l’exploitation économique des enfants dans le Plateau.

Entre les lignes : Cette campagne dont l’objectif général est de contribuer à l’élimination du travail des enfants au Bénin se déroulera pendant quatre (04) mois. Elle comporte des phases de sensibilisation, de vulgarisation des contenus des différents textes de protection des enfants, de visites d’inspection et de contrôle des conditions de vie et de travail des enfants suivies d’opérations de retrait d’enfants victimes de pires formes de travail.