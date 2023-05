Remerciements dans la 8ème  CE: Les 28 députés  Démocrates descendent à Parakou

Vues : 20

Les députés Atchadé et Houndété assis côte à côte samedi dernier à Parakou

Les députés Démocrates ont poursuivi ce week-end leur tournée de remerciement à leurs militants dans la 8ème Circonscription Electorale. Après Pèrèrè et Tchaourou, c’est le tour de la commune de Parakou de recevoir ces 28 députés de la minorité parlementaire à la 9è législature de l’Assemblée nationale, samedi dernier. Sous la houlette du président du groupe parlementaire Les Démocrates, l’He Nourénou Atchadé et en présence du président du parti l’He Eric Houndété, ces élus du peuple disent, à travers cette descente, leur reconnaissance à l’endroit de leurs mandants et réaffirment leur fidélité au peuple béninois. Ce fut une véritable séance d’échanges entre les populations et les députés du parti Les Démocrates. Elles n’ont pas manqué l’occasion pour rappeler aux élus du peuple plusieurs doléances qui les tiennent à chœurs depuis peu, entres autres, la question du Soja, du Coton, la non mise en service de l’aéroport de Tourou….

Christian Tchanou