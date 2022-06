Diplomatie et relation bilatérale: La Russie et le Bénin célèbrent 60 ans de coopération

Vues : 4

Vue d’ensemble des autorités lors du lancement

Les manifestations entrant dans le cadre de la commémoration des 60 ans de relation diplomatique entre la Russie et le Bénin, ont été officiellement lancées le vendredi 04 juin 2022 à l’hôtel Golden Tulip à Cotonou. Occasion pour les deux pays de faire le bilan des acquis de leur coopération et de s’engager sur de nouvelles pistes pour dynamiser ce partenariat.

Ce qui convient de retenir : Le Bénin et la Russie restent des partenaires fiables et les relations entre ces deux pays amis de vieille date, sont au beau fixe. Cette coopération bilatérale est renforcée par la tenue régulière du dialogue politique. C’est ce qui convient de retenir en soixante (60) ans de partenariat entre le Bénin et la Russie. A l’occasion du démarrage des activités entrant dans le cadre de la commémoration de ces 60 ans couplée avec la journée de la Russie le 12 juin, il a été organisé une réception le vendredi 04 juin 2022. C’était en présence de l’Ambassadeur de la Fédération de Russie près la République du Bénin, Igor Evdokimov, du représentant du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Hervé Zanvo, du 2ème Vice-président de l’Assemblée nationale, Dakpè Sossou, des députés, des directeurs des cabinets ministériels, des généraux, des hauts fonctionnaires et responsables des institutions de l’Etat.

Pourquoi c’est une coopération réussie : Plusieurs acquis ont été notés depuis le 04 juin 1962 que ces deux pays ont noué cette relation diplomatique. Dans le domaine du commerce, de l’économie, des investissements et au niveau humanitaire. Grâce à la sollicitude des dirigeants des deux pays, des dizaines de béninois étudient en Russie. « 3.000 béninois étudient en Russie et occupent des postes dans l’administration publique », a précisé le chef de la diplomatie russe au Bénin, Igor Evdokimov. Durant ces années, la coopération a été approfondie dans d’autres domaines notamment la signature le 13 mai 2015 du mémorandum d’entende entre la CCI-Bénin et celle de la Russie. Cet accord a permis, selon le Directeur du Cabinet du ministre béninois des Affaires étrangères, Hervé Zanvo, des négociations sur la suppression des frais de douane sur nos produits tropicaux, plus précisément l’ananas sur le marché russe. De nombreuses bourses de la Russie, poursuit-il, ont été bénéficiées par des béninois dans diverses spécialités telles que la santé, sécurité, mine, l’agriculture etc. La participation du Bénin aux rencontres internationales, au cours desquelles ils ont mené des communications de manière approfondie au sujet de questions d’importance majeure. A titre d’exemple, la présence de Patrice Talon au 1er Sommet Russie-Afrique à Socthi. Le soutien des initiatives russes par le Bénin, la glorification du Nazisme (politique russe) et la visite de plusieurs autorités russes au Bénin, sont les étapes importantes dans le cadre de cette relation.

Que disent les personnalités : « Les deux pays ont l’intention d’intensifier cette coopération historique », informe Igor Evdokimov avant d’ajouter qu’ « elle continuera dans l’esprit de solidarité et d’égalité. Le Directeur de Cabinet du ministre béninois des Affaires étrangères, a salué l’excellente qualité des relations qui lient les deux pays. Il a réitéré la disponibilité du Bénin qui entend faire de ce partenariat, l’un des plus fructueux partenariats. Avant de souhaiter que de nouvelles pistes de coopération soient engagées, il a transmis les vœux de bonheur, de prospérité et de santé que formule le président Patrice Talon à l’endroit de son homologue russe, Vladimir Poutine. « Les relations vont se développer dans les accords de coopération », a-t-il ajouté.

Alban Tchalla