Interdiction des manifestations festives sur les lieux publics: Le Maire Atrokpo propose des sites aménagés par arrondissement

Luc Sètondji Atrokpo, Maire de Cotonou

Dans le souci de préserver les ouvrages publics et de garantir une libre circulation des personnes et des biens, les manifestations ou cérémonies festives sont désormais interdites sur les voies publiques. Suite à cela, la mairie de Cotonou a pris des mesures pour soulager les populations dans l’organisation en toute tranquillité de ces évènements.

Pourquoi une telle décision de la mairie : Offrir aux populations de la ville de Cotonou, capitale économique, un cadre de vie simple et agréable, pour leur mobilité. C’est qui a amené le gouvernement à consentir de gros investissements dans la construction et la modernisation des infrastructures routières et ouvrages publiques. Mais malheureusement, certains citoyens de par leur comportement incivique, contribue à la dégradation de ces ouvrages pourtant réaliser à grands frais. Au nombre de ces actes répréhensibles, figure l’occupation anarchique des voies publiques et autres terres pleins-centraux pour l’organisation des manifestations festives et autres cérémonies. Et c’est dans le souci de préserver ces ouvrages publics et de garantir une libre circulation des personnes et des biens, que les autorités municipales de Cotonou appuyées par l’Etat central, ont décidé de prendre leur responsabilité en interdisant toute manifestation festive sur les voies publiques.

Quels sont les espaces concernés : Les espaces publics, les voies de passage, les rues aménagées sont concernées par cette décision. Puisque, justifie le Conseil municipal, ces espaces sont destinés à la libre circulation des personnes et des biens et appartiennent à toutes les populations et usagers de Cotonou.

Quelles sont les mesures prises : Pour limiter les désagréments causés à leurs administrés et accompagner le gouvernement dans ses ambitions, le Conseil municipal de Cotonou ayant à sa tête le Maire Luc Sètondji Atrokpo, a prévu dans le budget 2022, l’identification, l’acquisition et l’aménagement de sites au niveau de chaque arrondissement de Cotonou. Ceci, dans le but de permettre aux populations d’organiser leurs manifestations ou cérémonies festives en toute tranquillité. Pour une première opération, cinq arrondissements ont été choisis. Il s’agit du troisième, huitième, neuvième, douzième et treizième arrondissement. D’autres arrondissements bénéficieront également de cette initiative. Pour ces évènements donc, tout organisateur doit se diriger vers les salles de fêtes ou les sites appropriés pour éviter de subir les rigueurs de la loi.

Alban Tchalla