Super Ligue Pro/2ème Journée: Loto Popo gagne Dragons et montre son ambition

Loto Popo s’est offert Dragons. C’est lors du premier match du club en Super Ligue Pro du Bénin. En effet, l’équipe basée à Lokossa, s’est montrée plus conquérante. Sous un soleil ardant, la jeune formation de la Loterie Nationale du Bénin, Loto-Popo, a été la première à allumer de mèche. Et très virulents avec d’une agilité extraordinaire, ils ont eu raison de pousser dans les premiers instants de la rencontre. Faisal Bashir (la nouvelle recrue) des Popo boys, après avoir contrôlé un ballon dans la surface des Oranges et Noir sert un caviar à Zakari IDRISSOU qui trompe Nestor DEGBOGBAHOUN à la 7ème minute. Après l’ouverture du score les wémènu résistent et vont aux vestiaires avec un but à 0 malgré la tête manquée de Faïzou KPARA (25e). De retour des vestiaires, décident de passer à l’action. Songeant à l’égalisation, ils vont essuyer un revers. Ils encaissent un deuxième but. Raouf ABALONOROU, monté aux avant-postes sur le côté droit et bien servi par Nourou SOUALIOU corse l’addition par un tir à ras-le-sol. Waris ABOKI va réduire le score pour les Dragons 2 minutes plus tard. Mais Loto-Popo revient à la charge. Raouf ABALONOROU en toute vitesse et par un exploit personnel signe son doublé de la soirée. À 3 buts 1, tout semble terminer mais les Dragons réduisent une fois encore l’écart par l’intermédiaire de Oussou Antonin (92e) (3-2). Le club de la capitale tombe au coup de sifflet final. Et c’est Loto-Popo vient de réaliser une bonne opération en prenant les 3points à l’entame de la Super ligue Pro du Bénin. Une victoire saluée par le nouveau coach du club Mathias DEGUENON. « Bravo à toute l’équipe. C’est tout un bon signe quand vous venez de prendre une équipe et que vous gagnez d’entrée. C’est une victoire que je dédie à mon prédécesseur, Chitou RACHAD qui faisait le boulot. On a joué une équipe difficile des Dragons. La chance nous a accompagné mais ce n’est pas un coup du hasard. Les joueurs ont respecté les consignes », a-t-il informé. Victorieux, Loto Popo rencontre le samedi prochain Éternel. Il s’est dit prêt pour le déplacement du samedi prochain à Cotonou 2.

Anselme HOUENOUKPO