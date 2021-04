Agriculture: AGRI RESOURCES GROUP va produire et transformer du riz, des fruits et légumes au Bénin

Le DG de l’APIEx Laurent Gangbes et le DG de AGRI RESOURCES GROUP Frédéric Dalmasie lors de la signature du protocole d’accord

AGRI RESOURCES GROUP, un Groupe international basé au Luxembourg a signé avec l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) un protocole d’accord pour la production et la transformation du riz local, des fruits et légumes au Bénin. La signature de ce protocole d’accord a eu eu lieu ce mercredi 21 avril 2021 à l’hôtel Golden Tulip Le Diplomate de Cotonou. L’investissement prévu à cet effet s’élève à 8 milliards 500 millions de FCFA pour environ 1000 emplois. Selon le protocole d’acord, le groupe luxembourgeois mettra en place des unités de transformation et des filières d’approvisionnement durable. L’objectif est d’asseoir les bases de l’autosuffisance alimentaire du Bénin, de réduire les importations de riz, et de créer une chaîne de valeur intégrée élargie à d’autres produits agricoles.

Car AGRI RESOURCES GROUP diversifier ses activités à d’autres filières agricoles notamment les fruits et légumes (Cajou, Karité, Orange, Mangue, Soja, Oléagineux…) qu’il compte exporter. Pour ce faire, le groupe dispose d’un réseau porté par sa société-sœur R-Logistic déjà installée au Bénin pour le transport et l’entreposage de tous ces produits vers les marchés internationaux.

« Nous pensons que le Bénin a une place stratégique pour nos différentes activités par rapport à nos clients déjà positionnés, et aussi à nos zones d’approvisionnement. Nous pensons qu’il y a un terrain favorable pour la réussite de nos activités » , a laissé entendre Frédéric Dalmasie, Directeur Général de AGRI RESOURCES GROUP. Pour sa part, le Directeur Général de l’APIEx, Laurent GANGBES, a indiqué que ce projet aura un impact économique positif à travers la création d’emplois dans le secteur agricole. Selon les ^prévisions, 1000 emplois directs sont attendus. Le projet devrait contribuer à l’autosuffisance alimentaire au Bénin, réduire l’empreinte carbone de l’activité de production de riz en la transformant au plus près des terres agricoles, contribuer à la création de la valeur locale et à la stratégie du Bénin pour la réduction des importations, contribuer au développement et à la transformation d’autres produits agricoles au Bénin et enfin, créer une chaîne de valeur intégrée.

Pour sa part, le Président du Conseil d’Administration de la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce (BIIC), Rizwan HAIDER, le groupe luxembourgeois peut être sûr de l’appui de la BIIC pour réaliser le projet dans de bonnes conditions et lui apporter tous les conseils en ce qui concerne l’installation de son organisation. AGRI RESOURCES GROUP exploite 82.000 hectares de plantations en Afrique et en Europe, notamment à Madagascar, Maurice, au Ghana, en Guinée, en Espagne, en Bulgarie et en Macédoine.

Olivier ALLOCHEME