Démarrage de la Super Ligue Pro du Bénin: As Cotonou et Buffles se neutralisent

Les Buffles de Parakou et As Cotonou ont croisé les crampons ce mercredi 21 avril 2021, au stade René Pleven d’Akpakpa. Ceci dans le cadre du lancement de la phase aller de la Super Ligue Pro du Bénin. Et pour cette première sortie, les champions de la Zone A et les vice-champions de la Zone C de la Ligue Pro n’ont pas pu se départager. 0-0, est le score qui a sanctionné ce face-à-face a priori déséquilibré. Une performance qui vient rassurer les jeunes Cotonois qui découvrent pour la première l’élite du football national. Puisque acculés en 2e mi-temps, les hommes de Thyamiou Youssouf ont réussi à faire le dos rond pour s’éviter d’encaisser le moindre but. Ronaldo Alofa, Igor Dossa, placés devant Kassim Allassane le gardien de but, ont su donner le ton qu’il faut pour contrecarrer les velléités offensives des joueurs du club venu du septentrion. Ils ont été aidés dans leurs taches par les milieux de terrains, Maxim Sekpè, Jospin Botchi et la nouvelle recrue, Chaibou Arouna sans oublier les latéraux Mojeeb Adjibola et Loïc Dahouédé. Bref, sur le plan défensif, ces jeunes ont déjoué tous les plans de leurs adversaires. Ce faisant, l’attaque n’ayant pas pu se procurer des occasions franches de buts, est restée muette. Mais, elle aurait pu trouver la faille avec les 3 rares occasions de Nassirou Adamou, de Roméo da Costa et d’Augustin Hounzan respectivement les 36e, 53e et 76e minutes. Après ce match nul (le seul match soldé par un score vierge), As Cotonou se déplace le week-end prochain à Parakou pour y affronter Dynamo de la localité.

Il faut souligner que, outre cette rencontre, quatre autres se sont déroulées sur les autres terrains. Béké a battu Eternel (2-1), Dynamo Parakou a été surpris à domicile par les Requins (1-0), Esae a dicté sa loi au Dragons (3-2) tandis que Ayema Fc est venu à bout de Hodio (1-0).

Le seul match qui se jouera ce jeudi est la rencontre Damissa-Asos qui se tiendra à Parakou.

RÉCAPITULATIF DES MATCHES

AS COTONOU # BUFFLES: 0-0

BÉKÉ # ÉTERNEL: 2-1

DYNAMO P # REQUINS: 0-1

ESAE FC # DRAGONS: 3-2

AYEMA FC # HODIO: 1-0

Anselme HOUENOUKPO