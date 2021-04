Qualifiés pour la Super Ligue Pro: Les joueurs de As Cotonou encouragés et motivés par le DG CNSS

La photo de famille à l’issue de la visite

Les responsables de la CNSS avec à leur tête, le Directeur Général, Apollinaire Tchintchin, ont rendu une visite aux joueurs de leur équipe professionnelle, As Cotonou, qui prend part à la Ligue Pro. C’était pour les encourager pour leur qualification pour la Super Ligue Pro et les galvaniser pour la suite. Ladite visite s’est tenue le mardi 6 avril 2021, après la dernière séance d’entrainement du groupe qui affronte ce mercredi, sur le même stade, l’équipe d’Eternel Omn. Le Directeur Général de la Caisse National de la Sécurité Sociale, Apollinaire Tchintchin, très joyeux de la qualification de l’équipe pour la Super Ligue Pro, a salué le rendement et a souhaité que cela dure. Il a aussi profité pour informer les joueurs et le staff que toutes les dispositions sont prises pour faciliter la participation de l’équipe à cette phase très attendue du championnat. «De loin j’ai suivi tout ce qui s’est passé depuis le premier match au match du dimanche passé », a d’abord indiqué le Dg qui a ensuite souligné : «tout ce que vous avez fait jusque-là est bon. Il faut aller maintenant de l’avant avec le travail bien fait, de l’abnégation et encore beaucoup de sérieux». «La caisse mettra tout l’accompagnement nécessaire pour que la phase de la Super Ligue Pro se passe très bien», a rassuré le Dg avant de rappeler que le projet pour lequel la CNSS a accepté le partenariat avec AS Cotonou est un projet grand qui va faire tache dans la sphère footballistique nationale et même continentale. «La CNSS a obtenu la concession du stade sur lequel vous travaillez maintenant. D’ici là, nous allons le rénover totalement pour en faire votre siège social», a précisé le directeur général. Une nouvelle qui rend les joueurs fiers et les motive davantage. Ainsi, ils ont promis de continuer dans le même rythme. «Nous apprécions beaucoup la visite de ce soir. Et nous allons tout donner pour que l’objectif global, soit atteint. Nous avons souhaité passer dans la Super Ligue Pro. Nous y sommes maintenant. Et par le travail acharné, nous allons faire ce que demandent le Dg», a déclaré Nassirou Adamou, capitaine de sa formation. Présent, Imorou Bouraima, n’a pas manqué de dire sa reconnaissance aux joueurs et surtout à la CNSS qui est venue rehausser l’équipe. A souligner que cette visite se tient à la veille du dernier match de la phase retour dans la Zone C et qui doit opposer As Cotonou à Eternel Omn.

Anselme HOUENOUKPO